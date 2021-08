Khabib sur un rival potentiel dans un hypothétique retour de Cejudo : “Ce doit être quelqu’un qui devient une star”

in

Ancien champion des poids légers Khabib Nurmagomedov a suggéré que le prochain adversaire d’Henry Cejudo à l’UFC devrait “apporter quelques chiffres”. à la table.

Nurmagomedov a officiellement pris sa retraite du MMA depuis le début de cette année, et Cejudo est à la retraite depuis l’été dernier. Les deux hommes ont raccroché leurs gants au sommet de leur carrière, car les deux combattants étaient des champions qui ont abandonné leurs titres avant de se retirer du sport.

Mais avec les deux hommes encore dans la trentaine, Il a été suggéré que le bon combat pourrait suffire à attirer Nurmagomedov ou Cejudo dans l’Octogone.. Qui pourrait être ce combat est à deviner, mais si les chiffres sont suffisamment importants, un retour pourrait être imminent.

Dans une récente interview avec ESNews, On a demandé à Nurmagomedov qui, selon lui, devrait combattre Cejudo. Si “El Águila” est demandé, le seul moyen pour le président de l’UFC Dana White d’attirer Cejudo dans l’Octogone est si l’UFC est capable d’obtenir un grand nom pour le combattre. Si l’UFC parvient à trouver un adversaire vedette pour Cejudo, alors peut-être qu’il se battra à nouveau.

“Je crois que ils ont besoin de quelqu’un pour devenir bon, comme une star, gagner et défendre plusieurs fois. Qu’il apporte quelque chose ». dit Nurmagomedov. «(Cejudo) peut apporter tant à la table, mais Je ne pense pas que quiconque ait, à ce stade, au poids coq et au poids mouche, qui puisse apporter autant que lui à la table. Quand il ira à la cage, il apportera la médaille d’or olympique, le poids mouche et la ceinture des poids coq vous savez. Que vont-ils apporter ? Ils doivent apporter quelque chose. Ce spectacle est devenu tout au sujet des chiffres. Vous devez apporter des numéros. C’est ce que je pense”.

