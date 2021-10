Khachanov et Rublev accèdent à la phase suivante du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg après avoir remporté les huitièmes de finale

26/10/2021

Le 27/10/2021 à 02:30 CEST

Les Russes Karen Khachanov et Andreï Roublev, le numéro 88 de l’ATP et le numéro 55 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en cinquante et une minutes par 6-1 et 6-1 aux joueurs russes Evgeny Tyurnev et Daniel Golubev en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Après ce résultat, on peut continuer à voir le couple vainqueur en quart de finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg.

La paire perdante n’a pas du tout réussi à casser le service, tandis que les gagnants l’ont fait 5 fois. De plus, Khachanov et Rublev ont atteint 58% d’efficacité au premier service, ont commis une double faute et pris 74% des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont efficaces à 53%, 5 doubles fautes et 47% de points obtenus au service. .

Lors des quarts de finale, Khachanov et Rublev joueront contre les Indiens Rohan bopanna et Denis Chapovalov.

Le tournoi se déroule à Saint-Pétersbourg du 24 au 31 octobre sur dur sous abri. Lors de cette compétition, un total de 16 couples s’affrontent.