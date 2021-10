Khachanov et Rublev seront en quarts de finale du tournoi ATP 250 à Moscou

19/10/2021

Le à 22:46 CEST

Les Russes Karen Khachanov et Andreï Roublev, le numéro 91 de l’ATP et le numéro 59 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quinze minutes par 6-2 et 7-5 aux joueurs australiens John-Patrick Smith et Luc saville, numéro 71 de l’ATP et, numéro 27 de l’ATP respectivement en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Moscou. Avec ce résultat, nous continuerons à voir les vainqueurs de ce match lors des quarts de finale du tournoi ATP 250 à Moscou.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, ont eu une efficacité de 64% au premier service, ont commis une double faute et ont réussi à remporter 75% des points de service. Quant à Smith et Saville, ils ne pouvaient à aucun moment casser le service de leurs adversaires, leur efficacité était de 73%, ils ont commis 4 doubles fautes et ont obtenu 59% de leurs points de service.

Lors des quarts de finale, les vainqueurs joueront contre les vainqueurs du match entre Harri héliovaara et Matwe middelkoop contre Richard Mouzaev et Aslan karatsev.

Dans le tournoi Moscou (ATP Moscou) 16 couples participent. De même, il se déroule entre le 18 et le 24 octobre sur dur sous abri.