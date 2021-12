Khamzat Chimaev a rejeté l’invitation de Mike Tyson à venir sur son podcast Hotboxin ‘ – fréquenté par Khabib et Tyson Fury dans le passé

Khamzat Chimaev a admis qu’il » n’avait pas beaucoup envie » d’être l’invité du podcast Hotboxin de Mike Tyson en raison de son passé mouvementé.

‘The Wolf’ est l’un des produits les plus en vogue de l’UFC en ce moment après une course sensationnelle de forme qui l’a vu monter en flèche dans le classement des poids welters.

Chimaev appelle les plus grands noms du sport, mais pas Tyson

Après avoir remporté ses trois premiers combats avec la promotion dans un style emphatique, Chimaev a ensuite contracté Covid-19 et craignait de devoir prendre sa retraite en raison de problèmes pulmonaires.

Pourtant, ‘Borz’ n’a montré absolument aucun effet néfaste à l’UFC 267 lorsqu’il s’est rendu à Li Jingliang et l’a traîné devant Dana White avant de le soumettre et d’appeler une pléthore de meilleurs prétendants, dont Nate Diaz et Colby Covington.

Cependant, malgré son statut de superstar commençant à transcender l’UFC, Chimaev a rejeté la possibilité d’aller sur le podcast populaire de Tyson (fréquenté par Khabib Nurmagomedov et Tyson Fury) en raison de son malaise face à ses indiscrétions antérieures.

Lorsque l’entraîneur Al Abdelaziz lui a présenté l’opportunité, le joueur de 27 ans a déclaré qu’il respectait les réalisations sportives de Tyson, mais pas ses difficultés personnelles.

« Ali a dit que Mike Tyson voulait aussi quelque chose, mais je n’y suis pas allé », a déclaré Chimaev sur le podcast The Hustle MMA. « Je n’avais pas vraiment envie de faire ça.

«En tant que combattant, athlète, je l’aime beaucoup. Mais je n’aime pas ce qui s’est passé avec lui – La violence, les pilules, la marijuana, puis les musulmans, c’est étrange.

«Mais je le respecte toujours – à la fois en tant que combattant et en tant que personne.

«Il a traversé beaucoup de choses et à cause de cela, il est tombé en panne, a fait beaucoup de mauvaises choses.

« Iron Mike » a tristement mordu l’oreille d’Evander Holyfield dans le ring

« Et personne ne sait ce qui va m’arriver. Cela peut arriver à n’importe qui. Une bonne personne normale, mais quelque chose arrive et vous vous retrouvez dans un hôpital psychiatrique.

« Je ne juge personne, mais je ne voulais tout simplement pas y aller. »

