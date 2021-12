Khamzat Chimaev défie Conor McGregor : « Il va s’enfuir comme son frère »

Khamzat Chimaev | Image : Chris Unger / Zuffa LLC

Khamzat Chimaev est prêt à se battre avec tout le monde, bien qu’il porte un intérêt particulier à Nate Díaz. Et à Conor McGregor. D’un autre côté, tout autre combattant l’a aussi. Mais pour l’instant, l’Américain a rejeté ce combat, tandis que l’Irlandais a accepté lorsque le natif de Stockton l’a proposé. Bien que pour l’instant celui du Daghestan n’ait pas de combat confirmé. Et pendant ce temps, Dana White défie tout le monde en déclarant qu’ils ont peur de lui faire face.

« Nous y travaillons. Espérons que cette semaine nous aurons un adversaire pour lui. Personne ne veut combattre ce type. Tout le monde veut sortir sur les réseaux sociaux et dire ceci et cela et bla bla bla. Mais quand il s’agit vraiment de ça, personne n’essaye de combattre Khamzat Chimaev. (…) Oui, à cent pour cent (ils ont peur de lui). Khamzat Chimaev est l’un des gars les plus méchants que j’ai jamais rencontré, et il est littéralement prêt à combattre n’importe qui. (…) ».

Et maintenant Khamzat Chimaev défie à nouveau Conor McGregor (via Twitter).

«Mars, à Londres, nous allons le faire, frère, roi contre roi. Il courra comme son frère, Nate Díaz ».

Aucun d’eux n’a répondu au chasseur russe, mais Oui Terrance McKinney l’a fait:

Conor veut un titre, je veux un match de catch. Tu luttes, je lutte, allons-y – Terrance McKinney (@ twrecks155) 6 décembre 2021

«Conor veut un titre, je veux un match de catch. Tu te bats, je me bats, faisons-le«.

