Khan continuera d’appliquer le couvre-visage obligatoire dans les transports londoniens après le 19 juillet | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Sadiq Khan a déclaré qu’il n’était “pas prêt à rester inactif et à mettre les Londoniens et le rétablissement de notre ville en danger” en assouplissant les règles sur le port du masque sur les services de Transport for London. Le maire travailliste de Londres a ajouté qu’il ferait du port du masque une “condition de transport” sur tous les services de TfL après le 19 juillet.

“En gardant les masques obligatoires”, a déclaré Khan, “nous donnerons aux Londoniens et aux visiteurs l’assurance et la confiance nécessaires pour tirer le meilleur parti de ce que notre ville a à offrir.

“C’est une couche de protection supplémentaire en plus du régime de nettoyage amélioré de TfL, leader mondial – et je suis sûr que les Londoniens continueront à faire ce qu’il faut comme ils l’ont fait tout au long de la pandémie”.

Si ces propositions sont adoptées, les agents d’exécution pourront refuser et expulser les passagers des services de transport de Londres s’ils ne se conforment pas aux exigences du maire en matière de couvre-visage.

Au cours des douze derniers mois, TfL a déclaré avoir empêché un peu plus de 200 000 personnes de voyager sur le réseau londonien jusqu’à ce qu’elles aient mis un masque facial.

Les plans de Khan incluent même le port obligatoire du masque dans les taxis londoniens et les Ubers.

TfL, une organisation dont Khan est président en tant que maire de la capitale, doit désormais mener une évaluation de l’impact sur l’égalité des propositions du politicien travailliste.

Cependant, les propositions de Khan devraient recevoir le feu vert une fois que cela sera terminé.

Cela survient même si le Premier ministre a annoncé qu’après lundi, surnommé le «Jour de la liberté» par de nombreux Britanniques, il n’y aura plus d’obligation légale de porter des masques faciaux dans les transports publics en Angleterre.

LIRE LA SUITE: Règles pour faire du shopping à Sainsbury’s, Tesco, Asda et Aldi à partir du 19 juillet



Et Andy Burnham, le maire du Grand Manchester qui s’était auparavant opposé au gouvernement central au sujet du soutien financier offert aux zones de niveau trois, a suggéré qu’il pourrait à nouveau être une épine dans le pied du Premier ministre.

Burnham a déclaré qu’il n’exclurait pas l’application d’exigences similaires en matière de masques faciaux à son homologue travailliste à l’hôtel de ville, mais qu’il n’avait pas encore pris de décision car il ne voulait pas ajouter davantage de confusion.