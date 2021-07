Kharif 2021: des nuages ​​​​sur Fasal Bima alors que les États ne respectent pas les délais

La prime de solde est répartie à parts égales entre le Centre et les États. De nombreux États ont exigé que leur part de la subvention des primes soit plafonnée à 30 %.

Par Prabhudatta Mishra

Le déploiement du programme phare d’assurance-récolte du gouvernement, Pradhan Mantri Fasal Bimal Yojana (PMFBY) pour la saison Kharif 2021, est entouré d’incertitude car de nombreux États se sont retirés du programme et d’autres ne parviennent apparemment pas à respecter les délais malgré étant donné plusieurs extensions.

Déjà, le Gujarat, l’Andhra Pradesh, le Telangana, le Jharkhand, le Bengale occidental et le Bihar sont sortis du programme en invoquant le coût de la subvention des primes à leur charge. Le Madhya Pradesh et le Tamil Nadu n’auraient pas finalisé la prime avant le 25 juillet, alors que selon les directives du PMFBY, les taux de prime auraient dû être fixés d’ici avril. Le Centre a prolongé la date limite du Chhattisgarh et du Maharashtra pour achever l’inscription des agriculteurs – au 31 juillet et au 23 juillet, respectivement. L’Uttarakhand et le Jammu-et-Cachemire peuvent avoir du temps à la fin du 31 juillet pour terminer l’inscription.

Le semis était à peu près des 67% du kharif normal comme le 23 juillet.

Dans le cadre du PMFBY, la prime à payer par les agriculteurs est fixée à 1,5% de la somme assurée pour les cultures rabi et à 2% pour les cultures kharif, alors qu’elle est de 5% pour les cultures de rente. La prime d’équilibre est répartie à parts égales entre le Centre et les États. De nombreux États ont exigé que leur part de la subvention des primes soit plafonnée à 30 %.

Le Centre accède normalement aux demandes des États si les compagnies d’assurance donnent leur accord pour la prolongation de la date d’adhésion.

“Étant donné que la plupart des États ont attribué l’année dernière aux compagnies d’assurance un contrat de trois ans avec prime fixe, il n’y avait aucune raison de retarder le respect des dates limites”, a déclaré un haut responsable du gouvernement. Cependant, des États comme le Maharashtra et le Rajasthan ont insisté pour avoir un plan différent qui a causé des retards, ont indiqué les sources, ajoutant que tous les États qui avaient demandé une prolongation de la date d’inscription ont cité les difficultés liées à Covid comme raison pour ne pas respecter le délai.

Certains États envisagent de lancer leurs propres programmes sur le modèle du Bengale occidental et du Bihar, tandis que d’autres envisagent de renoncer à la part des primes payées par les agriculteurs. De tels changements sont devenus une caractéristique régulière qui contribuent au retard dans le respect des délais, a déclaré un cadre supérieur d’une compagnie d’assurance sous couvert d’anonymat.

Au Chhattisgarh, plus de 42 demandes de lakh ont été reçues pour l’inscription au 25 juillet. Au cours de la dernière saison kharif, un total de plus de 44 demandes de lakh ont été reçues. Dans le Maharashtra, où les inscriptions doivent se poursuivre jusqu’au 23 juillet, les compagnies d’assurance ont reçu plus de 75 demandes de lakh au titre du PMFBY au 25 juillet, contre un total de 1,08 crore au cours de la dernière saison kharif. Les demandes sont toujours plus élevées que le nombre d’agriculteurs, car les mêmes agriculteurs possédant plusieurs propriétés foncières s’appliquent séparément pour chaque terre.

Plus tôt ce mois-ci, le Centre a écrit aux gouvernements des États pour leur demander leur point de vue sur l’inclusion de la soi-disant «formule Beed» en tant qu’option dans le cadre du PMFBY au milieu de plusieurs États développant des pieds froids sur le programme. En février de l’année dernière, le Centre avait modifié les directives et autorisé les États à contracter un contrat de trois ans avec les assureurs sur la prime facturée en assurance récolte. Les États peuvent également continuer avec le système existant d’appel d’offres pour les primes chaque année, conformément aux lignes directrices.

Dans le cadre de la « formule Beed », également connue sous le nom de plan 80-110, les pertes potentielles de l’assureur sont circonscrites – l’entreprise n’aura pas à traiter des réclamations supérieures à 110 % de la prime brute. L’assureur remboursera l’excédent de prime (prime brute moins sinistres) dépassant 20 % de la prime brute au gouvernement de l’État. Bien sûr, le gouvernement de l’État doit supporter le coût de toutes les réclamations supérieures à 110% de la prime perçue pour protéger l’assureur des pertes, mais un tel niveau de réclamations plus élevé se produit rarement, de sorte que les États estiment que la formule en vigueur réduit leur coût de fonctionnement le régime.

Si les réclamations atteignent 60% des primes collectées dans le cadre du plan 80-110, la compagnie d’assurance devra rembourser 20% au gouvernement de l’État et si les réclamations sont de 70%, le remboursement à l’État sera de 10%. En cas de réclamations supérieures à 80%, l’État ne recevra aucun remboursement.

Alors que le Pendjab n’a jamais mis en œuvre le régime d’assurance-récolte, le Bihar et le Bengale occidental ont leurs propres régimes en vertu desquels les agriculteurs ne paient aucune prime, mais ils reçoivent un montant fixe d’indemnisation en cas de mauvaise récolte.