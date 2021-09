Khatabook lance la campagne « Vaccin contre Dhande ka » avec Mahendra Singh Dhoni

La campagne a été créée par l’agence Fatmen basée à Mumbai

La startup Fintech Khatabook a publié sa nouvelle campagne « Dhande ka vaccine » mettant en vedette Mahendra Singh Dhoni. La startup a publié la campagne en cinq langues, dont l’hindi, le marathi, le bengali, le tamoul et le télougou. Alors qu’il sera en direct pendant six semaines sur diverses plates-formes médiatiques telles que les plates-formes over-the-top (OTT), les médias sociaux et les applications mobiles. “Avec la campagne #DhandeKaDoctor, nous voulons encourager de plus en plus de petites entreprises à adopter nos solutions numériques pour gérer efficacement leurs ressources et prospérer dans cette” nouvelle normalité “”, a déclaré Ravish Naresh, PDG et co-fondateur de Khatabook.

Selon Naresh, les offres de produits de Khatabook résonnent avec sa mission de rendre les entreprises plus efficaces et de donner aux commerçants la puissance du numérique. Alors que la pandémie a secoué l’écosystème des entreprises, la communauté des MPME a fait preuve d’une grande résilience et adopte le numérique pour créer des entreprises pérennes, a noté Naresh.

La campagne a été créée par l’agence Fatmen basée à Mumbai. « Bien que toutes les MPME soient liées aux problèmes et aux défis de leurs anciens systèmes, par habitude, la plupart d’entre elles continueraient avec elles. Les amener à reconnaître l’ampleur du problème était la clé pour ouvrir leur esprit à adopter notre solution nouvelle ère. C’est pourquoi notre approche consistait à amplifier chacun de ces problèmes apparemment réguliers en maladies professionnelles effrayantes qui devaient être évitées grâce à un vaccin », a déclaré Rishabha Nayyar, responsable de la stratégie chez Fatmen.

Khatabook, fondée en janvier 2019, est disponible en 13 langues et revendique plus de 10 millions d’utilisateurs actifs par mois. La société aide les micro, petites et moyennes entreprises à accroître leur efficacité et leur rentabilité grâce à des solutions numériques pour les affaires et la finance. Elle a acquis la solution de gestion d’entreprise SaaS Biz Analyst pour offrir des services premium à valeur ajoutée tels que l’accès à la demande aux ventes, aux achats, à la gestion des stocks, entre autres.

