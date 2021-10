Khazmat Chimaev s’est rendu en Irlande en 2018 pour « tabasser » Conor McGregor après avoir insulté Khabib Nurmagomedov avant d’être arrêté par la police

Khamzat Chimaev était si désespéré de « battre » Conor McGregor qu’il s’est envolé pour l’Irlande en 2018 pour essayer, avant d’être arrêté par la police.

Le poids welter de l’UFC, qui se bat depuis la Suède, revient enfin dans l’Octogone pour affronter Li Jingliang après une blessure de 12 mois qui l’a également vu contracter COVID-19.

Chimaev est une perspective effrayante pour tous les prétendants autour de 170 livres

Avant cela, Chimaev avait fait une émeute sur Fight Island puis à Las Vegas alors qu’il soumettait John Phillips le 16 juillet, puis avait arrêté Rhys McKee le 25 juillet, puis assommé Gerald Meerschaert en seulement 17 secondes.

Il a été comparé à Khabib Nurmagomedov et il semble que les similitudes entre le combattant tchétchène et le champion des poids légers vont plus loin que leur style de combat – Chimaev déteste également intensément McGregor.

Et la sensation 8-0 révèle comment il a tenté de réclamer justice pour Khabib juste avant l’UFC 229 il y a deux ans.

« A cette époque, je me battais en tant qu’amateur ou pro, un record de 1-0 lorsque cela s’est produit », a déclaré le résident de Stockholm à un journaliste indépendant russe. Adam Zubayraev.

Chimaev et Khabib ont une chose en commun : ils n’aiment vraiment pas McGregor

« C’est à ce moment-là qu’il a insulté Khabib, et il parlait aussi de Zubaira [Tukhugov].

« À cette époque, personne ne savait qui j’étais. Il parlait aussi d’un autre gars qui est aussi tchétchène. Je ne me souviens pas de son nom, mais il nous a dit qu’il l’avait mis KO lors d’une séance de sparring.

« Mon esprit explosait en ce moment, mais je vis ici très près de lui. Je pensais que je l’attraperais dans la rue ou au gymnase et que je le battrais. C’est ce qu’il méritait.

USA AUJOURD’HUI Sports

Khabib a remporté la victoire en obtenant une soumission au quatrième tour contre McGregor en 2018

Il a expliqué : « J’ai atterri en Irlande et j’ai attendu dans un aéroport.

« D’abord, ils m’ont arrêté un moment, puis un peu, ils m’ont dit d’y aller. Puis je sortais. Quand je sortais de l’aéroport, ils m’ont à nouveau arrêté. Cette fois, il y avait littéralement des gars en uniforme. … Oui, il y avait (des forces spéciales) et ils m’ont dit : « Vous ne pouvez aller nulle part.

« Mais je n’ai pas compris ce qu’ils voulaient dire. A cette époque, mon anglais était très mauvais. Même en ce moment, ce n’est pas si bon que ça. … Ils m’ont conduit au poste de police et m’ont gardé pendant huit heures.

Chimaev est devenu le premier combattant de l’histoire de l’UFC à remporter deux combats en seulement 10 jours

Selon Chimaev, il a ensuite été détenu par les autorités irlandaises à l’aéroport, avant d’être renvoyé chez lui.

« Non, il n’y a pas eu d’interrogatoire du tout », a-t-il ajouté. « J’étais juste enfermé dans une cellule. J’ai attendu peut-être huit ou neuf heures. Je faisais des pompes et des squats.

« Ils ne m’ont même pas apporté de nourriture. Puis au bout d’un moment, ils m’ont dit : ‘Tu dois retourner en Suède.’ Ils ont poursuivi : « Nous vous ramènerons à l’aéroport où l’avion vous attend. » Ils m’ont ramené à l’aéroport et m’ont renvoyé chez moi.

Chimaev a admis que sa décision de se rendre en Irlande n’était pas simplement d’aider Khabib à se préparer, mais d’infliger des dommages physiques à « The Notorious ».

L’espoir 8-0 a mérité des comparaisons avec Khabib pour son style féroce de lutte et de frappe

« Honnêtement, je voulais le battre », a déclaré Chimaev. « Beaucoup de gens pensaient que je venais là-bas pour l’aider à se préparer pour Khabib… pas pour Khabib.

« Je venais là-bas pour protéger notre fierté et notre honneur. J’y allais pour nous tous. Si cela n’était pas arrivé, j’aurais peut-être jeté, je ne sais pas, quelque objet. … Je pense que j’ai pu me défendre.