KHEA, Julia Michaels et Becky G unissent leurs forces sur le nouveau single “Only One”

Pour leur premier effort de collaboration, le rappeur KHEA, hitmaker pop Julia Michaels et la pop star Becky G ont partagé le single d’été en plein essor “Only One” avec le producteur Di Genius. Tirant le meilleur parti des nombreuses contributions et perspectives musicales, le trio partagera chacun un clip vidéo distinct et individuel pour le morceau.

Le visuel de Michaels a été créé le Facebook parallèlement à la sortie de “Only One”, tandis que Becky G et KHEA partageront leurs vidéos via la même plateforme les 22 et 29 juillet, respectivement. Les visuels ont tous été réalisés par NAVS et produits par Compostela Films & Arts. Collectivement, ils racontent l’histoire d’une évasion d’une prison futuriste. Les vidéos ont été filmées au centre de détention de Mira Loma à Lancaster, en Californie.

En tant qu’hymne bilingue, “Only One” s’inspire des racines argentines de KHEA, des antécédents mexicains-américains de Becky G et de l’héritage portoricain et mexicain souvent discret de Michaels hérité de son père. Avec Di Genius, le morceau reçoit un coup de pied supplémentaire d’influence jamaïcaine.

se.se.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

Dans une interview avec Rolling Stone, Becky G a déclaré : « Je suis toujours excitée lorsque mes mondes entrent en collision. [Working in both markets] m’a rendu plus sûr de qui je suis. Il est plus important d’être simplement nous-mêmes et de vivre dans notre vérité et d’être authentique. C’est une belle chose à propos de l’endroit où nous en sommes dans la musique en ce moment. C’est une langue universelle.

“J’ai l’impression que tout ce que mes collègues et moi faisons pour la musique entre dans l’histoire de mon pays et nous laissons notre marque”, a ajouté KHEA à propos de ses origines argentines. « Aujourd’hui, nous sommes ici grâce à ce pour quoi nous nous sommes battus et à quel point nous travaillons dur. C’est satisfaisant d’arriver à ce point, mais ensuite vous voyez qu’il y a toujours un autre point à atteindre.

Di Genius a déjà produit des morceaux pour KHEA et Becky G, bien que cela marque sa première collaboration avec Michaels. “Ma lignée est principalement espagnole, ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, donc c’est excitant que les gens découvrent cela à mon sujet”, a déclaré Michaels à Rolling Stone.

Diffusez et achetez « Only ».