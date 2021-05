Khea parvient à s’ouvrir au rythme du piège – El Sol de México

Khea vient d’avoir 21 ans il y a quelques semaines. Malgré son jeune âge, l’Argentin peut se vanter qu’au cours des cinq dernières années, il est devenu le principal représentant du piège latin.

“Cela me remplit de fierté de savoir que j’étais un pilier avec d’autres de mes collègues, que nous avons ouvert des portes et aujourd’hui il y a des artistes qui partent, qui essaient d’ouvrir des portes pour les autres et que cela est devenu une chaîne sans fin où il y a un consacré genre », confie le chanteur en interview.

Ses près de 11 millions d’auditeurs – qui font de lui l’un des 500 artistes les plus écoutés au monde sur Spotify – en témoignent, et ont conduit le chanteur à collaborer avec des géants de l’industrie tels que Bad Bunny ou Rita Ora, avec qui a récemment présenté le version acoustique de Mood, pour l’EP britannique.

Mais maintenant, Khea cherche à conquérir le numéro un des charts de popularité: Justin Bieber. «Je n’arrête pas de rêver de Justin. Une collaboration se profile à l’horizon; J’aimerais faire quelque chose de grand avec lui », confie l’artiste avec un sourire nerveux.

Khea est devenu populaire en 2017 avec la chanson Loca, où il a invité d’autres artistes comme Duki à participer, puis a ajouté Bad Bunny à sa voix. Quatre ans plus tard, l’Argentin retrouve Duki pour une nouvelle chanson: Wacha, dont la vidéo YouTube dépasse les 42 millions de vues.

«Nous avons changé, tout était plus grand, plus professionnel. Il m’a attrapé avec une main sur sa poitrine en disant “nous l’avons fait et maintenant ce dont nous rêvons est réel.” Faire de la musique dans les studios, de nulle part ça s’est transformé en voyages, spectacles, hôtels, choses impensables, vêtements. Nous n’avions rien et de nulle part nous en avons beaucoup, pas tout mais il y a une nostalgie de dire «nous l’avons fait». Et c’était beau de se revoir pour faire cette chanson ».

La Wacha est apparue il y a trois ans, mais en raison de problèmes contractuels et d’autres obstacles, elle n’a pas été en mesure de lancer le problème avant cette année. “Et nous avons dû y mettre beaucoup de tête parce qu’à un moment donné, il faut le remettre au frais, après l’avoir conservé si longtemps.”

«Nous avons mis nos têtes et réenregistré les voix, nous avons ajouté un autre producteur, Zecca, parce qu’avant c’était juste Asan. Et c’était incroyable. Cela semble très frais d’avoir trois ans de vie.

Pour l’Argentin, devenu il y a un an le premier artiste hispanique à signer avec le label Interscope Records, l’un de ses plus grands souhaits est de sortir un album complet. Cependant, il exclut que Wacha soit le début de ce voyage musical.

«L’album est basé uniquement sur un concept réel, pas sur un patchwork de morceaux. Un album est le plus personnel qu’un artiste puisse offrir. Et je ne sais pas si Wacha est le début d’un matériau ou pas, mais c’est un single pour lequel j’aime beaucoup ».