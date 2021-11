13/11/2021 à 20h50 CET

Le scandale au PSG a tourné à 180 degrés ! Diallo, qui a été détenu pendant 36 heures et libéré sans inculpation, a été écarté par la police comme le principal suspect de l’attaque brutale. Maintenant, Les enquêtes se concentrent sur une possible vengeance de la relation précédente de Kheira à Barcelone, selon le journal français L’Équipé.

Les déclarations des deux joueurs coïncident : l’un des deux assaillants a prononcé les mots « homme marié » en frappant l’ancienne joueuse du FC Barcelone avec des bâtons de fer aux jambes. Par rapport à ces propos, Kheira a précisé à la police qu' »elle n’avait jamais eu de relation amoureuse avec un homme qui était déjà en couple ».

La police de Versailles enquête également une série d’appels quelques jours avant l’agression que Katoto, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui et Diallo elle-même, les coéquipiers d’Hamraoui, auraient reçu, dans laquelle on pouvait entendre que Kheira « J’aurais brisé sa vie » et son intention était se venger et faire de même avec elle. L’auteur de ces appels serait, soi-disant, l’« ex » du « 14 » du PSG. Un barcelonais avec qui la Française aurait été pendant les trois années où elle a joué avec le Barça, son ancienne équipe.

Le journal français ajoute que la police étudie également la possibilité que la voiture où se rendaient Hamraoui, Diallo et Karchaoui au moment des coups, a été géolocalisé avec une balise, un appareil utilisé pour suivre les cibles du crime organisé.