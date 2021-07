Le moment où Mamata a clairement exprimé son intention était parfait.

Nous sommes en 2021 mais le Congrès de Trinamool a déjà sonné le clairon du scrutin pour les élections de 2024 à Lok Sabha, bien avant le BJP. Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, en visite à Delhi, ne ménage aucun effort pour tendre la main aux dirigeants de l’opposition. Alors qu’elle a déjà rencontré divers dirigeants, dont Delhi CM Arvind Kejriwal et des hauts dirigeants du Congrès, dont Sonia Gandhi et Rahul Gandhi, elle rencontrera aujourd’hui le député DMK Kanimozhi et le militant politique Javed Akhtar et Shabana Azmi. Elle devrait également rencontrer le chef du PCN, Sharad Pawar. Peu de temps après sa rencontre avec le Premier ministre Narendra Modi le 27 juillet, elle a lancé un défi à Modi et a déclaré qu’il y aurait « Khela » à travers le pays.

Le moment où Mamata a clairement exprimé son intention était parfait. Premièrement, elle a choisi un jour que le TMC marque chaque année comme la Journée des martyrs. Deuxièmement, Mamata sait que malgré toutes ses affirmations publiques, le BJP sait au fond que la deuxième vague de Covid a porté un coup dur au parti. Pourtant, le chemin à parcourir est plus turbulent qu’il n’y paraît. Voici cinq grands barrages routiers alors que les enjeux de Mamata Banerjee revendiquent le pouvoir aux élections de 2024 :

Qui sera le visage du Premier ministre ?

Étant donné que l’opposition combat les élections de 2024 à Lok Sabha sous une même bannière, qui sera le candidat au poste de Premier ministre ? Alors que Mamata Banerjee a laissé le temps de décider, son élévation en tant que chef du parti parlementaire de TMC a clairement montré qu’elle se prépare à diriger l’opposition. Mais d’autres seront-ils d’accord ? À un poste de Premier ministre, il y a plusieurs aspirants et parmi eux figurent Rahul Gandhi, Sharad Pawar et Mamata Banerjee, tandis que le chef de Shiv Sena Uddhav Thackeray, le chef du SP Akhilesh Yadav, le secrétaire général du CPIM Sitaram Yechury et le chef du DMK MK Staline trouvent également une mention. Même si nous considérons que d’autres dirigeants régionaux pourraient passer au second plan, le Congrès pourrait ne pas accepter de prendre le second violon et pourrait insister pour que Rahul Gandhi soit le candidat du Premier ministre. Notamment, un rapport citant une enquête de Prashnam le mois dernier a déclaré que Modi est toujours un choix de PM populaire avec une approbation de 32,8% tandis que Rahul Gandhi n’a que 17,2% d’approbation. Mamata Banerjee était à la troisième place avec 7% d’approbation.

Accord de partage des sièges entre les partis régionaux

À l’heure actuelle, il y a 543 sièges Lok Sabha répartis dans tous les États et territoires de l’Union. Les partis politiques ont contesté ces sièges soit indépendamment, soit en alliance avec d’autres partis. Si nous prenons un exemple du Bengale de Mamata Banerjee, il y a 42 sièges Lok Sabha. Lors des scrutins de 2016 à Lok Sabha, alors que le BJP et le TMC ont contesté les 42 sièges individuellement, le Congrès s’était allié au CPM tandis que tous les partis se sont présentés seuls en 2019. Désormais, le plus gros casse-tête pour une alliance anti-BJP sera de partager le des places. Chaque parti régional et le Congrès chercheront à avoir plus de sièges dans leur cagnotte afin qu’en cas de victoire, cela les aide à faire pression pour le siège du Premier ministre. De plus, comme l’affirment certains dirigeants de l’opposition, le gouvernement Modi prévoit d’augmenter le nombre de sièges du Lok Sabha à 1 000. Dans les deux cas, il pourrait y avoir une guerre acharnée sur le partage des sièges et l’alliance pourrait ne pas avoir lieu du tout.

Défi trio BJP-Modi-RSS

Le BJP est souvent appelé une « machine électorale » et à juste titre. Le parti prétendant avoir plus de 18 crores de membres et une forte présence dans les ceintures nord et nord-est, le défi de l’opposition pourrait ne pas fructifier, malgré un désenchantement palpable même parmi les électeurs les plus fidèles du BJP en raison de la mauvaise gestion de Covid. Le BJP a une très forte présence au niveau des stands et un solide soutien de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Ce soutien est encore renforcé par l’attrait facial de Narendra Modi. Avec Modi ayant une forte cote d’approbation en tant que Premier ministre, l’opposition peut avoir du mal à projeter un visage avec un attrait et une approbation pan-indiens plus que Modi.

Violence après le scrutin au Bengale occidental

Quelles que soient les affirmations de Mamata Banerjee concernant les violences post-électorales au Bengale occidental qui se sont poursuivies sans relâche, la question a laissé une mauvaise impression sur le TMC en dehors du Bengale. Le BJP, dans une large mesure, a réussi à lier le slogan populaire du sondage « Khela Hobe » de TMC avec une violence sanglante. L’affirmation du BJP a trouvé une validation parmi les électeurs des États du nord où le parti du safran est beaucoup plus fort que le TMC et le Congrès. Si le BJP parvient à en faire un sondage contre le TMC lors des élections générales, la question pourrait nuire à l’alliance proposée. En outre, le déni constant de Mamata Banerjee et son approbation silencieuse de laisser la violence incontrôlée pourraient ne pas favoriser le TMC au niveau national.

TMC peut-il devenir vraiment national ?

Fort de son succès aux élections du Bengale occidental où il a surmonté une contestation sans précédent du BJP et de Modi, le TMC n’a pas tardé à annoncer une contestation nationale au BJP. Cependant, Mamata sait bien qu’une simple annonce d’arrivée sur la scène nationale ne va pas répondre à ses propres ambitions politiques. Si le TMC envisage d’affronter le BJP, il devra entreprendre un exercice massif de formation de cadres à travers le pays, en particulier dans les États où les électeurs ne comprennent pas la politique de Mamata, son histoire de résistance à la puissante gauche et son acceptabilité comme alternative à Modi. Outre la tâche colossale d’une mise en place organisationnelle qui peut défier un mécanisme RSS bien établi, Mamata a besoin de construire une nouvelle image et un nouveau récit si elle veut vraiment se démarquer. Le BJP a réussi jusqu’à présent à faire de Mamata un leader resté au pouvoir en raison de « l’apaisement des minorités » et d’un parti pris « anti-hindou ». Vous vous souvenez des extraits des explosions de colère de Mamata contre les personnes brandissant des slogans de « Jai Shri Ram » ? Eh bien, cela n’a peut-être pas obtenu le résultat idéal que le BJP aurait souhaité, mais cela l’a aidé à construire un récit autour de Mamata et de sa prétendue «phobie hindoue». Pour contrer ces récits – et plus encore – que le BJP pourrait construire si elle devient le visage contre Modi, Mamata aura besoin d’un nouveau récit qui aille au-delà des tropes habituels essayés et ratés de Rafale, du chômage et de « Chowkidar Chor Hai ». .

