in

Le député du BJP Rajya Sabha, Swapan Dasgupta, a déclaré que cette journée marquait le lancement de la “Journée d’action directe” et des “Grands meurtres de Calcutta”.

Poussant son ambition nationale un peu plus loin, Mamata Banerjee a décidé que le 16 août serait célébré à ‘Khela Hobe Divas’. Banerjee a prononcé le slogan « Khela Hobe » lors de la campagne électorale à haute tension contre le BJP lors des scrutins de l’assemblée de l’État tenus au début de cette année. Banerjee avait déclaré que des ballons de football fabriqués par le département de l’artisanat du gouvernement de l’État seraient distribués aux enfants pauvres à cette occasion.

Banerjee a choisi la date pour « honorer » les amateurs de football qui ont été tués lors d’une bousculade en 1980. Le 16 août 1980, l’Eden Gardens de Calcutta avait été témoin d’un affrontement entre les supporters de l’East Bengal Football Club et du Mohun Bagan Athletic Club. L’affrontement a conduit à une bousculade entraînant la mort de 16 amateurs de football. Le chapitre du Bengale occidental de l’Association indienne de football (IFA) organise des camps de don de sang ce jour-là chaque année.

Cependant, la décision du gouvernement du Bengale n’a pas été bien accueillie par le BJP et certaines formations de droite. Le parti du safran, qui a élevé la voix contre les violences post-électorales dans l’État, observe « Save Bengal Divas » entre le 9 et le 16 août pour contrer les « Khela Hobe Divas ». Le BJP a également déclaré que la décision de Mamata d’organiser une Khela Divas le 16 août était le reflet de la vague de terreur qui s’est déclenchée après les élections de l’État.

Le député du BJP Rajya Sabha, Swapan Dasgupta, a déclaré que cette journée marquait le lancement de la “Journée d’action directe” et des “Grands meurtres de Calcutta”.

« Intéressant, Mamata Banerjee a déclaré le 16 août ‘Khela Hobe Divas’. C’est le jour où la Ligue musulmane a lancé sa Journée d’action directe et a commencé les grands massacres de Calcutta en 1946. Dans le Bengale occidental d’aujourd’hui, « Khela Hobe » est devenu le symbole d’une vague d’attaques terroristes contre les opposants », a déclaré Swapan Dasgupta.

Intéressant @MamataOfficial a déclaré le 16 août « Khela hobe divas ». C’est le jour où la Ligue musulmane a lancé sa Journée d’action directe et a commencé les grands massacres de Calcutta en 1946. Dans le Bengale occidental d’aujourd’hui, « Khela Hobe » est devenu le symbole d’une vague d’attaques terroristes contre les opposants. – Swapan Dasgupta (@swapan55) 21 juillet 2021

Le député du BJP à Darjeeling, Raju Bista, a également critiqué cette décision. « Le 16 août 1946, Mohammad Ali Jinnah a annoncé la Journée d’action directe qui a conduit au massacre des hindous dans les rues de Kolkata. L’appel de TMC pour le soi-disant “Khela Hobe Diwas” le même jour provient de la même philosophie – l’effusion de sang”, a-t-il déclaré.

Le 16 août 1946, Mohammad Ali Jinnah a annoncé la Journée d’action directe qui a conduit au massacre des hindous dans les rues de Kolkata. L’appel de TMC pour la soi-disant “Khela Hobe Diwas” le même jour provient de la même philosophie – effusion de sang.#SaveBengal pic.twitter.com/mnvqCLFAIj – Raju Bista (@RajuBistaBJP) 21 juillet 2021

Non seulement le BJP, mais divers représentants des institutions de Sanatan ont rencontré le gouverneur du Bengale occidental, Jagdeep Dhankhar, exigeant un changement de date de « Khela Divas ». « Des représentants des organisations de Sanatan ont appelé le gouverneur WB aujourd’hui à demander un changement dans la date de « Khela Hobe Divas », car cela rappelle les horribles souvenirs de la Journée d’action directe et de la « semaine des longs couteaux » en 1946 qui ont entraîné la mort de milliers de personnes. Leur seule objection portait sur la date de « Khela Hobe Divas » et a demandé une intervention pour faire part de leurs sentiments au gouvernement. Le gouverneur leur a assuré que leurs sentiments seraient transmis au gouvernement », a déclaré Dhankhar en partageant une vidéo sur Twitter.

Des représentants des organisations de Sanatan ont appelé le gouverneur WB aujourd’hui à demander un changement dans la date de “Khela Hobe Divas” car cela rappelle les horribles souvenirs de la Journée d’action directe et de la “semaine des longs couteaux” en 1946 qui ont conduit à la mort de milliers de personnes. pic.twitter.com/P5og6cLdJM – Gouverneur du Bengale occidental Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) 10 août 2021

Le gouverneur a également déclaré qu’il s’attend à ce que le gouvernement Banerjee prenne un appel juste. « Attendez-vous à un appel juste de Mamata Banerjee pour la date de « Khela Hobe Diwas ». Les Sages de Sanatan craignent que le 16 août, également connu sous le nom de “Meurtres de 1946 à Calcutta” sous le nom de “Khela Hobe Diwas”, soit un sombre rappel des pires meurtres communautaires de milliers de personnes lors de l’appel de Jinnah au “Jour d’action directe””, a-t-il déclaré. Dhankhar a déclaré que la paix et l’harmonie sont essentielles à l’épanouissement de la démocratie et que toutes les mesures susceptibles de générer des divisions dans la société doivent être contenues.

La paix et l’harmonie sont essentielles à l’épanouissement de la démocratie. Toutes les mesures susceptibles de générer des divisions dans la société doivent être contenues. Attendez-vous à ce que @MamataOfficial se lève sur une position partisane et prenne un appel urgent concernant la date #KhelaHobe avec l’intérêt public à l’esprit. – Gouverneur du Bengale occidental Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) 11 août 2021

Alors que les analystes politiques sont divisés sur la question de savoir si l’événement sera considéré comme un lien avec la “Journée d’action directe” ou la “Journée des amoureux du football”, il s’agit plutôt d’une opinion individuelle selon laquelle “Khela Hobe” est perçue comme un slogan sportif ou un cri de guerre politique. tel qu’il a pris naissance pendant la campagne électorale.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.