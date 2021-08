Le BJP a allégué que le “Khel Hobe Diwas” était célébré le 16 août pour promouvoir des incidents tels que “Great Calcutta Killings”.

Le Congrès Trinamool dirigé par Mamata Banerjee a célébré aujourd’hui « Khela Hobe Diwas » à travers le Bengale occidental en organisant des matchs de football. Selon le TMC, l’événement vise à promouvoir le sport et en signe de respect à 16 personnes qui ont perdu la vie dans une bousculade survenue lors d’un match de football à Calcutta le 16 août 1980. Pourtant, il est difficile d’ignorer l’étrange ressemblance entre le nom que le TMC a choisi pour l’événement et le slogan du sondage que Mamata Banerjee avait utilisé lors des élections au Bengale occidental. Le slogan « Khela Hobe » (Game On) était le cri de guerre du TMC lors des élections à haute tension de l’assemblée de l’État plus tôt cette année. Profitant de la popularité de Banerjee et de slogans comme « Khela Hobe » et « Bangla Nijer Meyekei Chay (le Bengale veut sa propre fille), TMC avait vaincu le BJP pour conserver le pouvoir dans l’État. Dans le but d’accroître son empreinte nationale, le TMC a organisé aujourd’hui des événements similaires dans diverses régions du pays, notamment à Tripura, où il envisage de détrôner le BJP lors des élections législatives de 2023.

Alors que le TMC a maintenu que la journée est célébrée pour rendre hommage aux amateurs de football qui ont perdu la vie lors de la bousculade de 1980, le BJP a réussi à apporter une tournure commune à l’intrigue. Plusieurs dirigeants du BJP ont critiqué le TMC pour avoir choisi le 16 août comme « Khela Hobe Diwas ». Ils ont affirmé que la Ligue musulmane avait lancé sa Journée d’action directe et commencé les grands massacres de Calcutta en 1946 le 16 août.

S’adressant à Financial Express Online, l’ancien président du BJP du Bengale occidental et ancien secrétaire national du BJP, Rahul Sinha s’est demandé si le TMC devenait la nouvelle Ligue musulmane.

«C’est totalement une chose communautaire. Qu’y a-t-il de si important à propos du 16 août pour qu’elle ait choisi le jour pour « Khela Hobe Diwas » ? C’est un triste jour pour le Bengale. La Ligue musulmane avait annoncé la Journée d’action directe le 16 août 1946 et plus de 10 000 hindous ont été tués et de nombreuses femmes ont été violées et c’est ce qu’on appelle les grands meurtres de Calcutta. Quand la journée est liée au ressenti des gens, pourquoi organiser des jeux ce jour-là ? se demanda Sinha.

En 1980, un match de football a été organisé entre le Bengale oriental et Mohun Bagan ce jour-là. Une vingtaine de spectateurs ont perdu la vie dans une bousculade pendant le match. « Quand la journée est liée à diverses tragédies, quelle est la logique derrière l’organisation de Khela Hobe Diwas aujourd’hui ? Cela pourrait être organisé un autre jour. La Ligue musulmane n’existe pas en Inde, mais la Ligue musulmane réapparaît-elle sous le nom de Ligue Trinamool au Bengale ? » se demanda Sinha.

Sinha a déclaré que la fête du safran n’avait aucun problème avec le ‘Khela Hobe Diwas’ mais avec la date. « Nous ne voulons pas entraver les matchs. Ils peuvent célébrer « Khela Hobe Diwas », mais le 16 août est lié à des émeutes communautaires au Bengale. Il y a un autre problème avec les célébrations de ‘Khela Hobe Diwas’. Lorsque des restrictions COVID-19 sont en place, Mamata Banerjee elle-même enfreint les protocoles COVID-19. Si un autre parti organise un programme, même avec une limite de 50 personnes, le gouvernement empêche ce programme. Les règles COVID-19 sont-elles uniquement pour l’opposition? dit Sinha.

Faisant écho à des sentiments similaires, le vice-président du BJP Bengal, le Dr Biswapriyo Roy Chowdhury, a déclaré que Mamata Banerjee dirigeait un gouvernement dictatorial dans l’État. « Il n’y a pas d’état de la règle mais la règle de l’État au Bengale. Le régime TMC est totalement contre la démocratie. Ils (TMC) font la promotion de goonda raj. S’il y a jamais eu une définition d’un dictateur, ce gouvernement a dépassé cela. Mamata Banerjee a même laissé Mussolini derrière dans son régime tyrannique. La situation est telle au Bengale que d’ici 2024, de nombreuses familles auront du mal à survivre au Bengale. Soit ils (les travailleurs de TMC) tuent ceux qui leur sont opposés, soit ils les forcent à fuir. C’est une tendance à l’aggravation pour le peuple et la culture du Bengale », a déclaré Chowdhury.

Il a allégué que le gouvernement TMC n’est pas prêt à écouter qui que ce soit. « Lorsque nous descendons dans la rue pour protester contre le gouvernement, ils nous arrêtent. Lorsque leurs gens ont été arrêtés par le CBI, la CM elle-même s’est rendue au bureau du CBI et y a organisé un sit-in… Personne ne peut rien dire (sur le gouvernement maintenant). Même pendant la domination britannique, les gens avaient l’habitude d’obtenir de l’aide de la police. Aujourd’hui, obtenir de l’aide de la police est difficile au Bengale. Si le gouvernement TMC est en colère contre quelqu’un, il le met derrière la barre et gifle le NDPS (Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS) 1985) contre lui. Ils battent à mort les travailleurs des stands et les accrochent aux arbres, qualifiant cela de suicide. La situation est très mauvaise ici. Depuis le 2 mai, 38 travailleurs du BJP ont été tués par le TMC jusqu’à présent », a déclaré Chowdhury.

Il a allégué que le “Khel Hobe Diwas” était célébré le 16 août pour promouvoir des incidents tels que “Great Calcutta Killings”.

Cependant, le TMC a qualifié les affirmations du BJP d’insensées. Réagissant à la remarque de Sinha selon laquelle le TMC deviendrait une autre Ligue musulmane, Kalyan Banerjee, député de TMC Lok Sabha et whip en chef du parti, a déclaré que le BJP avait désormais peur du TMC. «Ce sont de faux mots. Le BJP a peur du Trinamool maintenant. Narendra Modi a perdu sa crédibilité à cause de Mamata Banerjee. Le BJP dit maintenant des bêtises. Le football est très populaire au Bengale occidental et les jeunes jouent au football dans chaque village de l’État », a déclaré le député de TMC.

Réagissant à la sélection du 16 août en tant que ‘Khela Hobe Diwas’, Kalyan Banerjee a souligné que l’audience de l’affaire Narada a également lieu aujourd’hui. « Le 16 août a été associé à de nombreuses affaires constitutionnelles devant la Cour suprême. Comment s’articuleraient-ils ? Il doit y avoir une limite à leur imagination (du BJP)… C’est juste un jour où nous célébrons le football au Bengale occidental », a déclaré le député de TMC.

Lorsqu’on lui a demandé si le TMC célébrerait le 16 août sous le nom de “Khela Hobe Diwas” chaque année, il a déclaré qu’il ne pouvait que commenter l’événement d’aujourd’hui.

Alors que le TMC est allé de l’avant avec « Khela Hobe Diwas » aujourd’hui, le BJP observe également « Paschimbongo Bachao Diwas » (Save West Bengal Day) aujourd’hui pour contrer le récit de TMC. Le mois dernier, Mamata Banerjee avait clairement exprimé ses ambitions nationales et depuis lors, le TMC travaille activement à renforcer sa base de soutien à travers les États. « Khela Hobe Diwas » est une autre tentative de Banerjee pour mobiliser les travailleurs au niveau des stands et augmenter sa visibilité à l’approche des élections de 2024 à Lok Sabha.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.