Khloé aurait cherché l’amant de Tristan Thompson pour parler

La mannequin a publié des captures d’écran avec lesquelles elle espère “ prouver ” Khloé, qui l’aurait apparemment recherchée via Instagram pour parler de la réunion que Chase a rendue publique il y a quelques jours dans un podcast auquel elle a été invitée et dans laquelle elle a révélé que Thompson a nié avoir toujours eu une relation amoureuse.

«Il m’a dit qu’il n’était plus en couple et c’est arrivé. Nous avons discuté et passé du temps ensemble à plusieurs reprises », a-t-il déclaré sur le podcast No Jumper.

“C’était bien. Nous avons tout fait », a déclaré le modèle dans le programme.

Dans les captures d’écran que Sydney a partagées, vous pouvez voir le nom du compte Khloé et comment elle demande une discussion en face à face, en plus de demander sa confidentialité, ce que le modèle a évidemment complètement ignoré.

Ce qui pourrait confirmer que les propos de l’influenceur sont vrais et Tristan a de nouveau fait son truc, alors qu’il semblait être très sérieux avec la mère de sa fille, qui jusqu’à il y a quelques jours a été vue avec une grande bague que beaucoup prétendaient, c’était engagement et symbolisait la nouvelle opportunité que Khloé et Tristan se donnaient.