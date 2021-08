Khloe et Tristan sont de retour maintenant tout ira mieux. OMG! Selon InTouch, les Kuloi et les Triston sont revenus, ils se sont réconciliés, il lui a promis que désormais tout ira mieux. Bahahahahahahaha…

Des sources ont déclaré à InTouch que Khloe et Tristan se sont réconciliés après une brève séparation.

“Ce n’est peut-être pas la situation idéale à cause de ses problèmes de confiance, mais (Khloe) est désespérée pour que cela fonctionne et il lui a encore une fois promis que ce serait mieux”, a déclaré un initié. “Khloe veut Tristan dans la vie de True et elle a toujours l’espoir d’avoir un deuxième enfant. Ils sont loin d’être terminés.”

Bahahahahahaha Khloe la désespérée… Une deuxième source a déclaré au média :

“(Tristan) a également promis à Khloe que les choses seraient différentes cette fois et qu’il a signé avec les Sacramento Kings pour être proche de True et être une vraie famille et elle croit en lui.”

Et il est curieux que Kuloi et Triston se soient terminés en juin, un an après s’être réconciliés alors qu’ils étaient en quarantaine ensemble. Avant de mettre fin à leur relation, Tristan et Khloe ont documenté leur planification familiale et exploré leurs options de maternité de substitution et de FIV lors de la dernière saison de KUWTK. Parce qu’elle veut un deuxième bébé de l’infidèle, d’accord ?

Deux mois seulement après leur séparation, le couple est devenu le centre des rumeurs de réconciliation après l’annonce du transfert de Thompson des Celtics de Boston aux Kings de Sacramento le 7 août. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Kuloi s’est rendue sur son histoire Instagram pour partager des phrases sur le “changement” et le “bonheur”. Bahahahahahahaha … comme c’est prévisible.

Le couple réconcilié a également été vu passer du temps avec leur fille de 3 ans, True, à plusieurs reprises cet été. Le 13 août, ils ont assisté à la première de “Paw Patrol” en tant que belle famille de trois personnes.

“Tristan a conquis son retour dans la vie de Khloe – la comblant de compliments, disant à quel point elle est mignonne et la surprenant avec des cadeaux coûteux.”

“Elle est retombée amoureuse”, a déclaré la deuxième source. “Cela dit, elle ne s’en est jamais remise en premier lieu.”

BAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA … quand vous dites que vous voulez Triston dans la vie de True, c’est en fait sa vie. OMG!

BIEN SÛR! TMZ arrive et dit que ce rapport est FAUX comme le cul de la femme principale. “Tristan et Khloe ne sont pas de retour”, ils élèvent simplement leur fille ensemble, comme toujours. Qu’ils soient ensemble ne signifie pas qu’ils sont à nouveau en couple, seulement qu’ils aiment leur fille. BIEN SUR!

Alors, Khloe et Tristan sont revenus maintenant ça ira mieux, mais par contre ils disent que c’est faux, je veux dire, le rapport, pas que ça ira mieux (ok, ça aussi, LOL !)

