Khloe K. répond à la rumeur selon laquelle elle a été “interdite” d’assister au gala du Met

in

Khloe kardashian s’exprime au milieu des spéculations qui l’entourent et du plus grand événement annuel du monde de la mode.

Le mardi sept. Le 28 janvier, l’ancien de 37 ans de L’incroyable famille Kardashian a répondu à un certain nombre de questions de fans sur Twitter, y compris une requête concernant une rumeur qui a été partagée sur les réseaux sociaux et dans certains médias suggérant que Khloe a été “interdite” de assister au gala du Met.

L’individu a tagué Khloe et a tweeté en partie : ” khloé maintenant que tu es en ligne, dis-le s’il te plait [if] les rumeurs du gala rencontré sont vraies. “La personne a conclu avec,” s’il vous plaît clarifier merci. “

Cela a conduit Khloe à mettre fin aux rumeurs en termes clairs. “Absolument PAS vrai”, a répondu succinctement le co-fondateur de Good American.

Khloe n’a jamais assisté à l’événement-bénéfice étoilé du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art qui se tient généralement à New York le premier lundi de mai et présente une liste d’invités d’élite organisée par Vogue’s Anna Wintour. Cette année, il a eu lieu le 7 septembre. 13, en raison de la pandémie en cours.