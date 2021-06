Khloe Kardashian a largué Tristan il y a des semaines parce qu’il a perdu toute sa confiance .

Vous savez que Khloe Kardashian est un vrai gâchis lorsque les médias préférés des Kardashian sont louches. Khloe veut désespérément que les gens croient qu’elle a rompu avec Tristan Thompson il y a quelques semaines. C’est pourquoi elle… essayait de convaincre les gens qu’elle et Tristan essayaient d’avoir un autre bébé jusqu’à lundi après-midi. Puis le Daily Mail a publié l’histoire de Tristan la trompant lors d’une fête à Bel Air la semaine dernière, et soudain Khloe et Tristan n’étaient plus ensemble. Ce n’est pas seulement que ce dernier incident a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Non bien sûr que non. Khloe s’accroche à son morceau de dignité comme le dernier implant de fesses XXXL. Découvrez E! Couverture de l’actualité :

C’est fini entre Khloe Kardashian et Tristan Thompson. Le duo, qui a ravivé leur romance l’automne dernier et partage True Thompson, 3 ans, a décidé de se séparer une fois de plus. À l’heure actuelle, la star de L’incroyable famille Kardashian et joueur de la NBA n’a pas encore commenté publiquement leur rupture. Cependant, la nouvelle de leur séparation intervient quelques heures après que des informations aient prétendu que l’athlète de 30 ans avait été aperçu en train d’entrer dans une chambre avec trois femmes à la fête de Nessel “Chubbs” Beezer dans le quartier Bel-Air de Los Angeles le jeudi 17 juin. témoin oculaire, l’événement a été organisé par Drake et s’est tenu dans un manoir. Une source confirme que Tristan était présent à la fête, disant à E! News : “Tristan a passé du temps avec Drake, Diddy et Chris Brown la majeure partie de la nuit. Il a été vu traînant avec plusieurs filles sur le pont à l’étage, puis est entré dans une pièce privée avec trois filles. Il semblait de bonne humeur et voulait faire la fête. Il buvait et faisait la fête jusqu’au petit matin. De plus, un deuxième témoin oculaire a déclaré que Tristan disait aux fêtards qu’il était célibataire. Cependant, le lundi 21 juin, Tristan a apparemment nié les accusations en publiant des emojis avec une casquette bleue sur Twitter, une référence à la phrase « casquette », qui est utilisée pour indiquer que quelque chose est un mensonge. Alors, qu’est-ce qui a exactement conduit à la rupture de la relation entre Khloe et Tristan cette fois-ci ? Un autre initié proche de Khloe confirme qu’elle a rompu avec Tristan “très récemment” à cause des spéculations en cours concernant sa loyauté. “Ils avaient travaillé sur les rumeurs de tricherie au cours des deux dernières semaines, mais Khloe a dit à Tristan qu’il avait perdu toute sa confiance et que la relation ne pouvait pas être réparée”, partage l’initié. “Khloe a vraiment essayé, mais finalement, s’est sentie trop trahie par lui. Elle a fini et dit qu’elle ne reviendra pas. Ils ont été coparentaux et se sont vus plusieurs fois au cours de la semaine dernière avec True, mais ne sont pas ensemble romantiquement.

[From E! News]

Tristan dire aux gens qu’il est célibataire n’a rien de nouveau. Je soupçonne qu’il a également dit quelque chose comme ça à Jordyn Woods, et Sydney Chase a dit aux gens que Tristan avait dit qu’il était célibataire quand ils se sont rencontrés en janvier. En parlant de cela, la couverture de TMZ a également vérifié le nom de Sydney Chase. Des “sources” ont déclaré à TMZ que Khloe et Tristan “ont annulé les choses il y a quelques semaines, peu de temps après qu’une femme du nom de Sydney Chase a affirmé qu’elle et Tristan avaient eu des relations sexuelles après qu’il se soit retrouvé avec Khloe”. Tristan a essayé de prétendre qu’il poursuivrait Sydney en justice, mais il n’a finalement rien fait.

Quoi qu’il en soit, ouais, personne n’achète la chronologie de Khloe. Mais j’espère que c’est enfin terminé. KUWTK est terminé, il n’est pas nécessaire de continuer avec ce scénario toxique. Dans quelques mois, personne ne se souviendra même de la chronologie sommaire. Bien sûr, dans quelques mois, Khloe annoncera probablement qu’elle attend son deuxième enfant avec Tristan, alors qui sait.

