Khloé Kardashian a partagé un regard rare sur la texture naturelle de ses cheveux

Khloé Kardashian embrasse sa beauté naturelle. Plus précisément, cette étreinte prend la forme d’un regard rare sur la texture naturelle de ses cheveux, qui semble être de type 3a ou 3b (alias définitivement bouclés) sur la base des photos et des vidéos qu’elle a partagées sur Instagram. Vous savez que c’est un look rare parce que si vous essayez d’imaginer Khloé dans votre tête en ce moment, vous êtes presque en train d’imaginer son visage encadré par une éruption parfaitement droite et brillante.

“💜 Je porte rarement ma texture de cheveux naturelle. Je me sentais plutôt mignon avec ça (s’il vous plaît ne gâchez pas la sensation) “, a-t-elle expliqué dans la légende du post qui comprenait plusieurs selfies sexy de gym AF et deux vidéos, si vous voulez voir ses boucles naturelles en mouvement (ce qui, pour être honnête, vous le savez).

Prenez un moment et faites défiler la galerie IG maintenant :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Dans un article sur son histoire Instagram, Khloé a donné plus de détails sur ses cheveux – à la fois le look naturel qu’elle a montré sur sa grille et la version élégante et chic que nous lui associons tous. Elle a également révélé qu’elle avait redécouvert son amour pour ses boucles pendant la pandémie.

Instagram

“Je reçois des traitements de lissage sur mes cheveux depuis des années”, a-t-elle légendé une photo côte à côte d’elle maintenant et d’elle lorsqu’elle était enfant. “Je reçois des éruptions brésiliennes et d’autres traitements depuis que je suis adolescent. J’ai arrêté à cause de Covid. En fait, j’aime bien mes boucles.”

Le nouveau / ancien look de Khloé a reçu des éloges à peu près universels, en particulier de la part de son entourage (pas de surprises là-bas, mais quand même).

Kris Jenner a dirigé la fête de l’amour en commentant : “Tu es la fille la plus magnifique !!!!!! 🔥❤️😍❤️.”

D’autres amis célèbres qui se sont engagés dans l’amour Insta inclus:

Kimora Lee Simmons, qui a écrit : « Isss cewt ! 🔥🔥❤️🙌. » Vanessa Bryant, qui a jailli : « Je ️vos cheveux naturels.

Et l’ex de Khloé, Tristan Thompson, s’est glissé avec un commentaire, surprenant exactement zéro personne. Ses réflexions sur le look ? “😍😍😍❤️❤️.” TBH, nous sommes d’accord avec cette évaluation.

Kayleigh Roberts Kayleigh Roberts est la rédactrice du week-end chez Marie Claire, couvrant l’actualité des célébrités et du divertissement, des membres de la famille royale comme Kate Middleton et Meghan Markle à la royauté hollywoodienne, comme Katie Holmes et Chrissy Teigen.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io