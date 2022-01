Khloe Kardashian a posté sur des moments douloureux… après le scandale Tristan. La Kuloi a clôturé 2021 avec une de ses phrases « mystérieuses » qui semble faire allusion au scandale de paternité de son bébé papa, Tristan Thompson.

La star de télé-réalité a publié sur son histoire Instagram des « moments douloureux » qui semblent faire référence à ce qui s’est récemment passé avec Triston et au procès en paternité auquel elle est confrontée avec Maralee Nichols.

« Il y aura des moments très douloureux dans votre vie qui changeront tout votre monde en quelques minutes » – commence par dire Khloe. « Ces moments vous changeront. Laissez-les vous rendre plus fort, plus intelligent et plus gentil. » « Mais n’allez pas devenir quelqu’un que vous n’êtes pas. Cri Crie s’il le faut. Ensuite, répare ta couronne et passe à autre chose. »

Kardashian, 37 ans, n’a pas parlé publiquement de l’infidélité la plus récente de Thompson, qui a entraîné un bébé et un procès en paternité, mais cela semble être la chose la plus proche de cela alors que les fans attendent la première de sa nouvelle émission de téléréalité. sur Hulu.

Voici le teaser La bande-annonce des Kardashian, publié le 31 décembre. « Lorsque le compte à rebours de la nouvelle année se termine, le compte à rebours du nouveau spectacle commence. #The Kardashians arrive bientôt à Hulu. « Bonne année à tous » – disent-ils tous dans la bande-annonce qui n’indique pas de date de sortie… Alors, s’ils pensaient que c’était fini avec la fin de « Keeping Up With The Kardashians »… Les Kardashian viennent maintenant rechargées . IL A!

Et en parlant des Kardashian, Les gens ont accusé Kim d’avoir photoshopé True (la fille de Khloe) sur ces photos à Disney. Les gens ont remarqué que la fille avait une autre coiffure dans les vidéos et sur les photos, qui ont l’air super fausses, ses cheveux sont différents. Les gens pensent que Kim a modifié certaines photos de Stormi, la fille de Kylie, pour ajouter True. WTF ?

Peu importe! Même les enfants ne sont pas sauvés… Khloé Kardashian s’exprime en public sur des moments douloureux après le scandale Tristan.