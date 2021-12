Khloe Kardashian à son premier événement public après le scandale de la paternité de Tristan

Khloe Kardashian lors de son premier événement public après le scandale de la paternité de Tristan. Les Kardashian sont allés aux People’s Choice Awards jours après le scandale de paternité de Tristan. Ils disent que la star de télé-réalité essayait d’être de bonne humeur lors de son apparition dans la série.

Mais selon une source, Kardashian, 37.000 ans, ne souriait justement « pas beaucoup » lors de la remise des prix et semblait très « distraite » pendant la nuit. La star de télé-réalité était « constamment sur son téléphone » et « n’avait pas l’air heureuse » lorsqu’elle a montré quelque chose à sa sœur Kim sur son iPhone.

Kim Kardashian – qui a reçu le Fashion Icon Award, a réussi à « calmer Khloe », qui plus tard « a posé pour les caméras ». Le chiffon que porte Kim est Balenciaga.

Selon des témoins, ayant sa sœur Kim et sa mère Kris Jenner là-bas, Khloe « semblait avoir le soutien dont elle avait besoin ». Sa famille « la laisse simplement faire ce qu’elle doit faire » pendant qu’ils sont à ses côtés.

Khloe est apparue aux People’s Choice Awards quelques jours après l’éclatement du scandale de la paternité de Tristan Thompson, Maralee Nichols, un entraîneur personnel du Texas, l’a poursuivi en juin et la nouvelle est tombée récemment. Nichols a affirmé qu’elle avait couché avec Tristan en mars et qu’elle attendait leur enfant. Le bébé est déjà né.

Triston a déclaré dans sa déclaration qu’ils avaient dormi plusieurs fois le jour de son 30e anniversaire.

Après l’annonce du procès, le joueur des Sacramento Kings – qui avait précédemment demandé des tests génétiques – a demandé mardi 7 décembre un dossier qui empêcherait Nichols de parler publiquement de l’affaire. Bien sûr! Comment cette femme va-t-elle parler dans les médias, ternir son image. WTF ?

Un vrai bijou, El Triston. Mais Khloe… notre chère Kuloi… « Elle aime vraiment Tristan et a toujours confiance en lui. Elle pensait qu’il allait changer sa façon d’être », a expliqué un initié.

BTW, Khloe a été touchée parce qu’elle aurait « fait la moue » lorsque Halle Berry a reçu le prix de l’icône du peuple. Ce à quoi le visage de Kuloi a dit: « C’est décevant que mon visage ait donné cette expression. Halle Berry est une force. Totalement choquant et au-delà du talent. »

Sur le drame de Triston, elle a semblé commenter :

« Ce n’est presque plus moi maintenant. S’il vous plaît, ne lisez rien. Ne me détruisez pas non plus parce que vous supposez quelque chose. »