Khloe Kardashian animera un nouveau jeu télévisé

Khloe Kardashian a signé pour accueillir le tout premier concours des étoiles de Candy Crush. Des joueurs de tous les États-Unis se réuniront dans un tournoi en tête-à-tête à partir du 23 septembre et sera ouvert à tout joueur de Candy Crush Saga. Toute personne ayant passé le niveau 25 sur l’application peut participer.

En tant qu’hôte, Kardashian surveillera les joueurs, les mettra en valeur et analysera la compétition, tout en convainquant des amis célèbres de se joindre aux jeux. La compétition est libre de jouer. Les tours de qualification se dérouleront du 23 septembre au 7 octobre. Cependant, ceux qui ne gagnent pas au premier tour auront toujours une chance de participer au jeu lors des deux tours Wild Card. Les quarts de finale, la demi-finale et la finale numérique se poursuivront en novembre et, à la fin, un Candy Crush All-Star sera couronné par la star de la télé-réalité.

“J’adore la compétition et je suis un fan du jeu, alors organiser ce tournoi est super amusant pour moi”, a déclaré Kardashian. “Tous ceux qui me connaissent savent que je pense que je suis le plus compétitif de ma famille, et ce n’est pas différent quand il s’agit de Candy Crush. Ce jeu m’a toujours permis de libérer mon concurrent intérieur”, a déclaré Kardashian dans un déclaration, par Business Wire. “Le tournoi All-Stars offre l’occasion idéale de faire passer mes compétences d’écrasement au niveau supérieur. Je souhaite la meilleure des chances à tous ceux qui jouent et j’ai hâte de couronner le tout premier Candy Crush All Star ! Pour l’instant, réchauffez-vous les doigts debout et entraînez-vous !”

« Depuis près de 10 ans, Candy Crush Saga est l’un des jeux mobiles les plus populaires au monde, ayant été téléchargé plus de trois milliards de fois », a déclaré Todd Green, directeur de Candy Crush Saga. “Maintenant, les joueurs de tout le pays qui se sont vantés d’être les meilleurs peuvent jouer le jeu et s’affronter. Nous sommes ravis de laisser les matchs commencer et nous avons hâte de voir qui est vraiment digne d’être nommé No .1 Concasseur.”