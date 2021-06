Khloé Kardashian avoue enfin qu’elle a subi une opération de chirurgie esthétique sur le visage

TL;DR Le fabricant chinois de smartphones Doogee a lancé un nouveau smartphone durci. Le Doogee S97 Pro contient une batterie de 8 500 mAh, un télémètre laser et deux touches programmables. Il est disponible pour 199 $ lors d’une vente de pré-version. Les smartphones robustes contiennent souvent des technologies intéressantes et des spécifications ridicules, et […] More