IL POSSÈDE! Khloe Kardashian bouleversée par le bébé de Tristan. Ils disent qu’elle était bouleversée d’apprendre que Triston l’avait encore trompée, et elle ne peut pas croire qu’il va être père pour la troisième fois. Ils étaient ensemble quand Triston a laissé sa graine dans le jardin de l’autre.

Les gens ont ce rapport qui dit, selon une source, que Khloe Kardashian est au courant du bébé que Tristan a eu avec l’entraîneur personnel du Texas Maralee Nichols. Parce que… le bébé est né, d’accord ?

« Khloe était bouleversée d’apprendre qu’il l’avait encore trompée » – dit la source. « Elle n’arrive tout simplement pas à croire qu’il va redevenir père. »

L’initié confirme que Kardashian, 37 ans, et Thompson, 30 ans, étaient ensemble en mars, lorsque Nichols prétend qu’elle était impliquée avec le joueur de la NBA.

« C’est juste une triste situation. »

Thompson a déjà deux enfants, True, 3 ans, avec Khloe, et Prince, 4 ans, avec son ex, Jordan Craig.

La source raconte à People que les Kardashian avaient des amis qui lui disaient constamment de ne pas revenir avec Triston, mais finalement elle est restée à ses côtés « parce qu’elle a toujours cru qu’il pouvait changer » et voulait garder la famille intacte pour True. Droit! Par True… il ne remarque même rien.

« (Khloe) est juste une personne formidable et veut voir le bon côté des gens » – dit la source.

BIEN SÛR !!! Elle voit toujours le côté positif de Triston, si elle donne de vrais frères et sœurs, ce qu’elle voulait. Que c’est beau. Mais salut! Il n’a pas été infidèle, c’était l’autre, cette femme qui lui est entrée dans les yeux et l’a cajolé en lui volant sa semence. Pauvres. OMG! DÉCÉDÉS!

L’initié a déclaré que le couple « allait bien » pendant qu’ils étaient mis en quarantaine ensemble pour COVID-19, mais que les Kardashian « savaient que les choses allaient changer » dès qu’il n’aurait plus été enfermé avec elle et serait retourné en NBA.

« Elle s’attendait à ce qu’il lui reste fidèle et loyal » – a déclaré la source. « La famille de Khloe a toujours essayé de la soutenir » – ajoutent-ils. « Ils ont toujours bien traité Tristan même lorsqu’il s’est brisé le cœur plusieurs fois avec Khloe. »

Kuloi et Triston se séparent encore et encore depuis plusieurs années, et selon Gens, ils se sont séparés en juin. À un moment donné, l’ancien couple explorait l’idée d’avoir un autre bébé ensemble, mais leurs projets de maternité de substitution ont échoué cet été. L’ancien partenaire ? S’ils étaient ensemble, ils étaient de retour, allez !

La source a déclaré à People que l’ancien couple avait gardé les choses amicales pour l’amour de True. Droit! Pour l’amour de True…

Ce reportage semble se moquer de la bêtise de Kuloi… enfin… rien regarde la photo qu’ils ont publiée… LMAO !

Ainsi, Khloe Kardashian est bouleversée par le bébé de Tristan.