Khloé Kardashian commentera le tournoi esports ‘Candy Crush Saga’

Je parie que vous n’avez jamais pensé que Candy Crush Saga serait digne de l’esport, hein ? Eh bien, attachez votre ceinture parce que Candy Crush All Stars est un tournoi à venir qui opposera les meilleurs, euh, “crushers” les uns contre les autres. Oh, et Khloe Kardashian animera et commentera le tout.

Sans surprise, la façon dont tout cela fonctionne est un peu bizarre. Les joueurs de Candy Crush Saga de niveau 25 de partout aux États-Unis s’affronteront dans des tours de qualification à partir du 23 septembre et jusqu’au 7 octobre avec des finales en novembre. Malheureusement, tout est en ligne. J’espérais des stades géants pleins de teintes néon et de chaises d’ordinateur colorées comme s’il s’agissait d’un événement League of Legends ou Overwatch.

“Tous ceux qui me connaissent savent que je pense que je suis le plus compétitif de ma famille, et ce n’est pas différent quand il s’agit de Candy Crush”, a déclaré Kardashian dans un communiqué de presse. « Le tournoi All-Stars offre l’occasion idéale de faire passer mes compétences d’écrasement au niveau supérieur. Je souhaite la meilleure des chances à tous ceux qui jouent et j’ai hâte de couronner le tout premier Candy Crush All Star ! Pour l’instant, réchauffez vos doigts et entraînez-vous ! »

Appel à tous nos 🇺🇸 CONCASSEURS américains 🇺🇸 Nous sommes HEUREUX d’annoncer que 🥁…… @khloekardashian sera le premier hôte de Candy Crush All Stars aux États-Unis ! À venir le 23 septembre dans le jeu. Serez-vous le premier vainqueur américain de Candy Crush All Stars ? #CandyCrushAllStars pic.twitter.com/FLfaBiYaoI – Candy Crush Saga (@CandyCrushSaga) 20 septembre 2021

Il est difficile d’imaginer Candy Crush Saga comme un esport car, eh bien, c’est un jeu très simpliste qui fait perdre du temps sans aucune mécanique approfondie. Cependant, ce tournoi correspond aux critères, peu importe à quel point il semble stupide sur le papier.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

