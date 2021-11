Khloe Kardashian critiquée pour avoir partagé des photos sensuelles après la tragédie d’AstroWorld

Khloe Kardashian est sous le feu des critiques après avoir publié des pièges à soif sur Instagram à la suite de la tragédie d’Astroworld. Kardashian a partagé des photos d’elle dans une robe moulante sur Instagram le 8 novembre avec les emojis panda, zèbre et empreinte de patte, et les gens ont rempli sa section de commentaires de critiques compte tenu de sa proximité avec le partenaire de sa sœur Kylie Jenner, Travis Scott . À ce stade, aucun des Kardashian-Jenner n’a fait de déclaration sur les 9 décès et les nombreuses hospitalisations à la suite de l’émission meurtrière de Scott le 5 novembre.

« Il y a des gens qui meurent », a commenté un adepte, faisant référence à une ligne populaire L’Incroyable Famille Kardashian. « C’est fou comment ils n’ont pas dit un mot sur ce qui s’est passé dans ASTROWORLD mais peuvent publier des photos d’eux-mêmes », a écrit un autre adepte. « Des gens viennent de mourir pendant que votre famille regardait… peut-être faites une pause d’une semaine… », a noté un autre fan. « Fille a lu la pièce……. » posté un fan. « Est-ce si difficile de faire une pause dans les médias sociaux ? » demanda un autre adepte. Ceci n’est qu’un échantillon des commentaires appelant Kardashian et sa famille pour leur manque d’action apparent après la tragédie.

La tragédie dévastatrice du festival Astroworld a fait neuf morts et des centaines de blessés. Alors que l’enquête sur l’incident se poursuit, de nouveaux détails sont apparus. Selon le chef des pompiers de Houston, Samuel Peña, « la foule a commencé à se comprimer vers le devant de la scène et les gens ont commencé à paniquer » vers 21 h 15, un « événement faisant de nombreuses victimes » étant déclaré peu de temps après. L’incident a fait huit morts – Jacob Jurinek, 21 ans; John Hilgert, 14 ans ; Brianna Rodriguez, 16 ans ; Franco Patiño, 21 ans ; Axel Acosta, 21 ans ; Rudy Peña, 23 ans ; Madison Dubiski, 23 ans ; Bharti Shahani, 22 ans ; et Danish Baig, 27 ans. Plusieurs autres, dont un garçon de 9 ans, ont été transportés dans des hôpitaux locaux et plus de 300 personnes ont été vues dans un hôpital de campagne du stade.

Les deux musiciens ont depuis parlé de la tragédie. Scott a déclaré dans une déclaration ce week-end qu’il était « absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé à Astroworld Festival. » Drake, quant à lui, a publié lundi une déclaration disant que son « cœur est brisé pour les familles et les amis de ceux qui ont perdu la vie et pour tous ceux qui souffrent ». Il a ajouté qu’il « continuerait à prier pour eux tous et qu’il serait utile de toutes les manières possibles. Que Dieu soit avec vous tous ».

Le Daily Mail rapporte que Scott et Drake sont poursuivis en justice par 68 victimes pour « incitation au chaos ». Ces victimes sont représentées par l’avocat texan Thomas J. Henry, qui a déclaré que son cabinet était contacté par « de plus en plus » de victimes blessées « d’heure en heure ». Henry a déclaré qu’il pensait que « les dommages subis par ses victimes pourraient se chiffrer en milliards ».