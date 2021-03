Khloe Kardashian dit qu’elle et ses sœurs «  n’auraient jamais honte à maman  »

Le garder pour eux! Khloe kardashian a révélé qu’il y a une chose sur laquelle toutes ses sœurs sont d’accord en ce qui concerne la parentalité: la honte de maman est un non-non.

«Il y a toujours des défis à relever pour élever des enfants, mais j’ai la chance d’avoir un groupe de soutien familial aussi fort», a déclaré Kardashian, 36 ans, en Australie. Gritty Pretty magazine dans son article de couverture de mars 2021. «Nous savons également que nous avons des familles individuelles et que nous n’aimons pas donner beaucoup de conseils, à moins que cela ne soit sollicité.»

Le cofondateur de Good America, qui partage sa fille de 2 ans, True, avec Tristan Thompson, a ajouté: «Nous n’avons jamais eu honte de maman. Nous détestons un shamer.

Le L’incroyable famille Kardashian star a noté que son emploi du temps chargé ne l’empêchait pas de passer du temps de qualité avec son petit, y compris de passer du temps le matin et le soir ensemble.

«Nous dînerons toujours ensemble avant de faire sa routine du coucher», dit-elle. «La partie la plus épanouissante de la maternité est de regarder True grandir et devenir sa propre personne. Entendre sa voix et la voir utiliser de plus en plus sa voix.

La star de télé-réalité, devenue mère après sœurs Kourtney Kardashian, Kim Kardashian et Kylie Jenner et frère Rob Kardashian a accueilli leurs propres enfants, a révélé que peu importe à quel point sa vie a été publique, sa famille et sa fille ont toujours été prioritaires.

«Je veux que True s’aime et reste fidèle à ses valeurs et à ses convictions», a déclaré Khloé au magazine. «J’ai hâte de la voir grandir.»

Les fans du E! série ont regardé les instincts maternels de la native de Californie s’épanouir au cours des 19 dernières saisons, en commençant par sa proximité avec les plus jeunes sœurs, Kendall Jenner et Kylie, 23 ans.

«Kim, Kourtney et moi nous sommes sentis si maternels par rapport à Kendall et Kylie», a-t-elle expliqué. «C’était tellement gratifiant de les voir grandir pour devenir ces femmes belles, fortes, confiantes et prospères.»

Après avoir annoncé en septembre 2020 que l’émission se terminait cette année avec sa 20e saison, Khloé ne pouvait pas être plus fier de ce qu’ils ont accompli ensemble.

«Nous sommes restés fidèles à qui nous étions, en donnant à chacun un regard profond et brut sur notre grande et unique famille», La vengeance semble mieux nue l’auteur a déclaré dans son article de couverture de mars, notant que la famille était «organique» et «réelle» depuis le début.

Plus tôt ce mois-ci, Khloé a jailli de son petit ami Thompson, l’appelant son «meilleur ami» dans un hommage pour son 30e anniversaire. Dans le cri des médias sociaux, le Corps de vengeance L’animateur a réfléchi au chemin parcouru par le couple au cours des dernières années après sa séparation au milieu de l’infidélité de la star de la NBA.

« Ceux qui sont censés être sont ceux qui passent par tout ce qui est conçu pour les déchirer et ils en ressortent encore plus forts qu’ils ne l’étaient auparavant », a-t-elle sous-titré une série de photos via Instagram le samedi 13 mars. « Merci vous pour m’avoir montré tout ce que vous avez dit que vous le feriez. Pour le père que tu es. Pour le meilleur ami que j’ai en toi. Je suis reconnaissant de ne pouvoir absolument rien faire avec vous et cela ressemble à tout.

L’incroyable famille Kardashian les premières de la saison 20 sur E! Jeudi 18 mars à 20 h HE.

