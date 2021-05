Au cours des dernières semaines, il semble que Khloe Kardashian ait fait un peu plus d’efforts pour partager des regards plus francs sur sa personne en suivant le post d’elle en bikini qui roulait partout sur Internet et que son équipe aurait tenté de supprimer, ce qui ne faisait qu’attiser les incendies viraux. Peu de temps après, Khloe Kardashian avait posté une vidéo de son corps sans retouches (même si elle contrôlait l’angle, bien sûr).