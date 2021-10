Khloe Kardashian et Kris Jenner font des camées surprises pendant l’épisode de Kim

Kim Kardashian a fait ses débuts en tant qu’animatrice lors du dernier épisode de Saturday Night Live. Comme on pouvait s’y attendre, certains membres célèbres de sa famille se sont joints aux festivités. Au cours de l’épisode, Khloe Kardashian et Kris Jenner ont fait des apparitions, prouvant que la famille de la télé-réalité a son temps comique.

Khloe et Kris sont apparus dans l’un des courts métrages numériques de l’épisode. Dans le sketch, Kim a dit à Aidy Bryant qu’elle voulait avoir une journée « normale » et « ennuyeuse », tout comme celle que la star de SNL pourrait avoir. Heureusement pour le fondateur de Skims, Aidy était d’accord pour faire un « commutateur » avec un peu d’aide d’une horloge magique. Après que les deux aient dit un chant, ils ont changé de corps et ont rapidement appris comment l’autre vivait. Cependant, Kim semblait vouloir revenir en arrière presque dès que cela s’était produit, en particulier après avoir utilisé une partie de la crème solaire de qualité médicale d’Aidy et avoir salué son mari.

Aidy aimait beaucoup plus la situation du changement. Elle a profité d’un shooting de mode complet dans un look tout noir similaire à celui que Kim arborait au Met Gala. Aidy était également ravie de passer du temps avec Khloe et Kris, qui ont senti que quelque chose n’allait pas avec « Kim ». Khloe a félicité Aidy pour les milkshakes tandis que Kris a déclaré que « Kim » était très « drôle » aujourd’hui. Ensuite, Kim, toujours habillée en Aidy, est entrée en trombe pour demander l’horloge afin qu’ils puissent revenir en arrière. Lorsque les deux se sont précipités vers l’horloge, que Kris a sortie de son sac, un autre interrupteur s’est produit. Alors que Kim est revenue à elle-même, Aidy s’est transformée en Kris et, par la suite, Kris s’est fait passer pour Aidy. Malheureusement, pour Kris’ Aidy, elle a rapidement été escortée hors de la scène avec la sécurité en remorque.

La prochaine apparition de Khloe et Kris a eu lieu lors du sketch « People’s Kourt » au cours duquel Kim s’est fait passer pour sa sœur aînée, Kourtney Kardashian. La première affaire présidée par « Kourtney » comportait une bataille entre Khloe et Kim (interprétée par Heidi Gardner) à propos d’une maquilleuse. Khloe a dit que Kim n’avait même pas besoin de la maquilleuse parce que, eh bien, elle était vêtue de cette tenue entièrement noire du Met Gala et personne ne pouvait voir son visage de toute façon. Pour revenir sur sa sœur, Khloe a dit qu’elle ne l’aiderait pas à sortir de sa tenue pour aller aux toilettes.

Ensuite, Kourtney a présidé une affaire entre Kris et ses sœurs cadettes, Kylie et Kendall Jenner, interprétées respectivement par Melissa Villasenor et Halsey. Kris a déclaré qu’elle poursuivait Kylie parce qu’elle n’avait pas encore accouché de son deuxième enfant, expliquant en plaisantant qu’elle avait pu accueillir Khloe dans le monde après seulement quatre mois. Quant à savoir pourquoi elle poursuivait Kendall, Kris a déclaré qu’elle ne proposait aucun « drame ». Kendall s’est défendue en disant qu’elle était une « Jenner, pas une Kardashian », mais la maman a simplement dit que c’était « quelque chose sur quoi tu dois travailler, chérie ».