Khloe Kardashian et Tristan Thompson confirment qu’ils sont de retour ensemble

“Khloé Kardashian et Tristan Thompson sont officiellement de nouveau ensemble. Dimanche, des sources proches du couple ont déclaré aux journalistes d’In Touch Weekly qu’ils s’étaient à nouveau réconciliés et qu’ils allaient de l’avant en famille. Les commentateurs sont déjà divisés sur la pertinence de ce film. pour l’un d’eux ou pour leur fille True.

“Ce n’est peut-être pas la situation la plus idéale en raison de ses problèmes de confiance, mais elle est désespérée pour que cela fonctionne et il a encore une fois promis de faire mieux”, a déclaré un initié. “Khloé veut Tristan dans la vie de True et elle garde toujours espoir pour ce deuxième enfant. Ils sont loin d’être terminés.” Pour ceux qui rattrapent leur retard, Kardashian et Thompson se sont à nouveau séparés en juin après que Thompson a été vu avec plusieurs femmes dans un hôtel de Bel Air.

Les fans sur les réseaux sociaux ont déjà pris ombrage de la formulation de cette déclaration, qui met l’accent sur les “problèmes de confiance” de Kardashian plutôt que sur l’histoire d’infidélité de Thompson. Une autre source a déclaré à In Touch : “Tristan sera toujours le père de True, et c’est un bon père pour elle, mais il ne sera jamais un bon partenaire pour Khloé. Elle avait toujours de l’espoir donc c’est encore un autre signal d’alarme, espérons-le. le dernier. Khloé passera à autre chose, mais c’est doux-amer et déchirant. “

Jusqu’à présent, Kardashian et Thompson n’ont pas commenté ce prétendu changement de leur statut romantique, bien qu’ils ignorent souvent ce genre de rapports de divers points de vente. Le couple s’est répété à plusieurs reprises au cours des dernières années, et il peut être difficile de juger de leur position au meilleur moment.

Les fans ont noté que Kardashian s’était abstenu de publier un hommage à Thompson pour la fête des pères en juin, ce qui semblait être un mauvais signe pour leur relation. Dans le passé, même lorsque le couple était en mauvais termes, ils se reconnaissaient comme co-parents au moins.

Le dernier message sincère de Kardashian sur Thompson est arrivé en mars lorsqu’elle lui a publiquement souhaité un joyeux 30e anniversaire. À l’époque, elle a écrit: “Ceux qui sont censés être sont ceux qui traversent tout ce qui est conçu pour les déchirer et ils en sortent encore plus forts qu’avant. Merci de m’avoir montré tout ce que vous avez dit que vous le feriez. Pour le père que tu es. Pour le meilleur ami que j’ai en toi.

“Je suis reconnaissant de ne pouvoir absolument rien faire avec toi et ça ressemble à tout”, a poursuivi Kardashian à l’époque. J’espère que vous savez aujourd’hui et chaque jour à quel point vous êtes aimé de moi et de tant de personnes. « J’ai hâte d’avoir tous ces souvenirs. C’est à ce moment-là que la vie commence à devenir belle ! »