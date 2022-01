Khloe Kardashian et Tristan Thompson : où peuvent-ils aller d’ici ?

Tristan Thompson et Khloe Kardashian ont des questions incroyablement difficiles à se poser (Photo: Rex)

La relation de Khloe Kardashian et Tristan Thompson a été un peu comme des montagnes russes jusqu’à présent – ​​et c’est le mettre à la légère.

Depuis sa première rencontre à l’aveugle en 2016, le couple a connu plus de hauts et de bas que tout ce que vous pourriez trouver à Thorpe Park, la relation étant entachée de l’infidélité de Tristan.

Malgré tout, Khloe, 37 ans, a essayé à plusieurs reprises de garder les choses à l’amiable pour le bien de leur fille, True, le couple ayant même dit se remettre ensemble l’année dernière.

Mais à la fin, 2021 a apporté plus de douleur à Khloe car Tristan, 30 ans, s’est avéré avoir engendré un enfant avec une autre femme.

Metro.co.uk a parlé à Neil Wilkie, fondateur de la plateforme de thérapie de couple en ligne The Relationship Paradigm, pour voir où Khloe et Tristan peuvent aller d’ici.

L’essentiel, insiste Neil, est de garder la fille de trois ans du couple, True, comme objectif principal – dans ces situations, «les enfants sont coincés au milieu».

L’ancien couple doit d’abord penser à True avant de prendre une décision concernant leur avenir (Photo : Broadimage/REX/Shutterstock)

«Ils doivent essayer d’aimer chaque parent, mais aussi entendre chaque parent s’embrasser et ne pas être à l’aise en compagnie l’un de l’autre.

«Ce dommage est énorme, non seulement pour les enfants mais aussi pour les générations à venir, car les enfants ont besoin d’avoir des parents qui modèlent une bonne relation. Et si le type de relation auquel ils sont habitués est du type où les parents… sont en colère les uns contre les autres, alors cela sera peut-être recréé à l’avenir.

Malheureusement pour Khloe, la star de télé-réalité est bien habituée à faire des déclarations ou à publier des commentaires énigmatiques sur les réseaux sociaux après des informations faisant état de l’infidélité de Tristan au cours des cinq années où ils sont liés.

Cependant, un « désastre relationnel à la lumière de la publicité » rend la réconciliation encore plus difficile – mais lorsqu’un couple est composé d’un joueur de la NBA et d’une star de la réalité, il est difficile de garder les choses hors de vue du public.

« Il y a des milliers, des millions de personnes qui disent: » Désolé Khloe, vous faites tout à fait la mauvaise chose, c’est évidemment un joueur alors laissez-le tranquille « », dit Neil, admettant « C’est difficile de voir comment ça va avoir une fin heureuse ».

En tant que star de la NBA et reine de la réalité, la relation de Tristan et Khloe a toujours été aux yeux du public (Photo: . pour Remy Martin)

Khloe et Tristan devront « créer une bonne relation entre eux deux… car ils vont être coparents pendant de nombreuses années ».

Et si, après tout, le couple décide de réessayer, ils ont de sérieuses questions à se poser et à se poser.

« Ils doivent réfléchir à ce qu’ils veulent vraiment », conseille l’expert en relations Neil.

«Y a-t-il une relation qu’ils peuvent avoir à l’avenir, en tenant compte de toutes les blessures qui se sont produites, ou vaut-il mieux s’en aller?

«S’ils peuvent créer cette relation, ils doivent tracer une ligne dans le sable et dire que le passé est le passé. S’ils ne sont pas capables de le faire, ou si quelqu’un n’est pas capable de le faire, alors ils doivent se séparer.

Il est également vital, dit Neil, que ces conversations se déroulent « à l’abri de la publicité ».

« Ils doivent le laisser hors de vue du public – il y a tellement de choses dans les médias que tout le monde aura pris position à ce sujet, ce qui est bien, ce qui ne va pas, ce qu’ils doivent faire. »

Khloe et Tristan devront « tracer une ligne dans le sable » quelque part pour empêcher la douleur de « s’envenimer » (Photo : . pour Klutch Sports Group)

Chaque fois qu’un autre désastre se produit dans la relation, » cela devient une frénésie alimentaire » en ligne, et bien que » cela leur donne des centimètres, cela ne les aide pas, cela n’aide pas l’enfant « .

Pour l’instant, Tristan a présenté des excuses rampantes à Khloe via une déclaration sur les réseaux sociaux et a promis d’être le père de son fils nouveau-né.

Khloé n’a pas encore commenté.

