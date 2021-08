Khloe Kardashian et Tristan Thompson se seraient remis ensemble… à nouveau ⋆ .

16 août 2021 / Publié par : Emily

Savez-vous comment les organes de presse disposent de notices nécrologiques pré-rédigées pour les super vieilles célébrités ? Eh bien, nous avons besoin de ce genre de chose pour Khloe kardashian et Tristan Thompson rompre et se remettre ensemble. Parce que mes doigts sont fatigués. Hélas, c’est reparti ! En juin dernier, Khloe, 37 ans, et Tristan, 30 ans, se sont séparés après de très nombreuses accusations de tricherie. C’était environ un an après qu’ils se soient réconciliés en cas de pandémie tout en s’auto-isolant ensemble. La rupture avant cela était la Bois de Jordyn scandale de février 2019. Et en 2018, il s’est fait prendre en train de tricher alors que Khloe était sur le point d’accoucher de leur fille de maintenant 3 ans, Vrai. Coupure à aujourd’hui: In Touch rapporte que Khloe et Tristan sont de nouveau ensemble parce qu’il a promis “de faire mieux” et “les choses seront différentes cette fois”. HAAAAHAHAHAHAHAHAAA…(suite)

…HAHAHAHAHAAHAHAHAH LOLOLOL LMFAO!!!! Ouf! Merci Tristan. C’est bon de rire à nouveau.

De toute évidence, la réunion n’est pas une énorme surprise. Le couple a été aperçu plusieurs fois ensemble au cours de l’été, et Tristan a laissé des commentaires assoiffés sur l’Instagram de Khloe (et il a menacé de tuer Lamar Odom pour avoir fait de même).

Voici ce que les « sources multiples » d’In Touch leur disent :

“Ce n’est peut-être pas la situation la plus idéale en raison de ses problèmes de confiance, mais elle est désespérée pour que cela fonctionne et il a encore une fois promis de faire mieux”, révèle un initié. “Khloé veut Tristan dans la vie de True et elle garde toujours espoir pour ce deuxième enfant. Ils sont loin d’être terminés.

« Désespéré » a raison. Mais comment Tristan est-il revenu dans le giron des Kardashian ? Facile! Il a fait appel à sa vanité et à son matérialisme :

“Tristan a charmé son retour dans la vie de Khloé – accumulant les compliments, disant à quel point elle est jolie et la surprenant avec des cadeaux coûteux.” “Elle est à nouveau tombée amoureuse de lui”, ajoute la deuxième source. “Cela dit, elle ne s’est jamais vraiment remise de lui en premier lieu.”

Cette source ajoute :

“Il a également promis à Khloé que les choses seront différentes cette fois-ci et qu’il a signé avec les Sacramento Kings pour être plus proche d’elle et de True, et être une vraie famille et elle le croit.”

Tristan a été échangé des Celtics de Boston aux Kings de Sacramento le 7 août, et après l’annonce de la nouvelle, Khloe a publié ces citations époustouflantes sur le bonheur dans ses histoires Instagram :

Hier, Tristan a posté une photo Instagram de lui qui avait l’air “cool” devant l’art, et sa légende disait comment il avait changé :

Je crois que Joni Mitchell l’a mieux chanté :

Et les saisons, elles tournent en rond

Et les poneys peints montent et descendent

Nous sommes captifs du carrousel du temps

Nous ne pouvons pas revenir, nous ne pouvons que regarder

Derrière, d’où nous venons

Et tourne en rond et en rond, dans le jeu du cercle

Ce que j’entends par là : le temps peut passer, mais ces deux-là vont se séparer et se remettre ensemble, encore et encore, jusqu’à ce que le soleil prenne pitié de nous tous et se jette sur Terre.

Photo : Instagram