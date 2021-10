Khloe Kardashian et True ont covid

Khloe Kardashian et True ont covidé, c’est ce qu’a annoncé la star de télé-réalité. Il a annulé tous ses engagements pour récupérer.

Khloe a annoncé ce vendredi : « Salut les gars je voulais que vous sachiez que True et moi avons été testés positifs pour le covid… Heureusement nous avons été vaccinés donc tout ira bien. Nous serons ici en quarantaine et en suivant les règles générales actuelles. »

Ce serait la deuxième fois que Khloe contractait le covid, en octobre de l’année dernière, elle a révélé qu’elle était tombée malade avec un très mauvais cas et qu’elle avait vomi, tremblé, mal à la tête et avait chaud et froid.

Khloe est l’un des nombreux membres de la famille qui ont déclaré publiquement avoir eu le covid, Kanye, Kim et leurs enfants ont également été testés positifs en 2020. Espérons qu’ils se rétabliront bientôt.

