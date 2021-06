Khloé Kardashian était presque sans abri à cause d’une arnaque

Dans le dernier épisode de ‘Keeping Up With The Kardashians’, la designer et femme d’affaires s’entretient avec sa sœur Kendall Jenner sur les mauvais arts du constructeur et promoteur immobilier à qui elle et Kris avaient commandé les travaux de leurs toutes nouvelles propriétés.

Une fois les travaux terminés, ce « professionnel » a choisi de ne pas remettre à ses clients les titres de propriété correspondants des maisons, ce qui signifiait en pratique qu’elles étaient essentiellement sa propriété.

Khloe kardashian. (Instagram / Khlo’é Kardashian.)

En fait, son intention était de vendre les manoirs à des investisseurs potentiels de la région.

Une fois la supercherie consommée, qui a finalement été remédiée par les célébrités par les voies policières et judiciaires, Khloé et Kris ont entamé une enquête exhaustive sur le constructeur pour exposer les précédents possibles de ses terribles affaires, trouvant pas moins de 35 pages relatives à vos antécédents criminels. .