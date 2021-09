Khloe Kardashian fait le point sur les maisons d’à côté d’elle et Kris Jenner

Passer par le retrait de la télé-réalité.

Khloe kardashian peut-être aimé faire une pause après avoir été devant la caméra après la fin de L’incroyable famille Kardashian, mais maman Kris Jenner avait hâte de commencer à travailler sur la nouvelle série Hulu de Kardashian-Jenner.

“Depuis 2007, nous ne sommes pas restés six semaines sans filmer”, a expliqué Khloe lors de The Late Late Show With James Corden le lundi 7 septembre. 27, ajoutant: “Donc, ces six mois sans tournage sont les plus longs que j’ai jamais eu, et c’était bizarre au début. Mais en fait, agréable pendant une minute parce que nous devons nous rappeler:” Oh, je ne suis pas micro tout le temps. Je n’ai pas besoin d’être coiffé et maquillé toute la journée. C’était sympa. “

Khloe a ajouté: “Mais maintenant que nous sommes de retour, ça me manque. Même si nous vivons l’un à côté de l’autre et que nous sommes tous étrangement obsédés l’un par l’autre, il n’y a rien de tel que d’être payé pour être ensemble. Criez à Kris Jenner! “

Et, Khloe a appelé Kris pour vouloir commencer leur série Hulu dès que possible: “Oh mon dieu, elle poussait pour commencer le tournage dès que possible”, a déclaré Khloe en riant. “Elle l’a raté comme une folle.”