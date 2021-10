Khloe Kardashian fait l’éloge de l’hommage d’anniversaire de Tristan Thompson à Kim

Kim Kardashian: la voix d’une génération ? Tristan Thompson pense bien sûr.

Bien que Tristan ne soit peut-être pas amoureux Khloe kardashian plus – les coparents se sont séparés le plus récemment en juin – cela ne l’empêche pas d’être proche de la famille Kardashian. Le joueur de la NBA a partagé un hommage d’anniversaire sur Instagram pour célébrer le 41e anniversaire de Kim le 21 octobre, et son message était particulièrement émouvant pour l’ex Khloe.

« Joyeux anniversaire à mon futur avocat @kimkardashian », a légendé Tristan. « Vous avez inspiré toute une génération avec votre travail acharné, votre dévouement et vos efforts. Tellement fier de tout ce que vous avez accompli et ce n’est que le début. Vous avez ce Keeks! Profitez de votre journée! »

Khloe a commenté: « Magnifiquement dit! Elle mérite tous les éloges du monde. »

La fondatrice de Good American a également déclaré qu’elle était « constamment impressionnée » par sa sœur magnat. « En admiration devant votre bravoure, votre immobilité, votre générosité, votre beauté comme une licorne, votre confiance en vous, votre capacité à donner à tant de personnes à la fois », s’est exclamée Khloe à propos de Kim. « Je peux continuer encore et encore sur les façons dont vous me coupez le souffle. »