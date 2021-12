Khloe Kardashian fait tourner les têtes en cotte de mailles aux PCA 2021

Nous vous voyons, Khloe kardashian.

La star de 37 ans de L’incroyable famille Kardashian a laissé peu de place à l’imagination le mardi 7 décembre aux People’s Choice Awards 2021, faisant tourner les têtes dans une mini-robe en cotte de mailles argentée alors qu’elle encourageait sa sœur Kim Kardashian, qui a remporté le Fashion Icon Award lors de la cérémonie étoilée.

Khloe a gardé ses cheveux simples en portant ses tresses blondes et collées avec un minimum d’accessoires – bonjour, talons transparents! -Pour laisser briller sa robe transparente.

Tenant sa cour dans la foule, la créatrice Good American était assise à côté de maman Kris Jenner et amis de la famille Ellen Degeneres et Portia de Rossi. Un témoin a dit à E! News qu’avant qu’Ellen ne reçoive le prix du Daytime Talk Show de 2021, Khloe avait salué chacune des dames avec des « bisous aériens sur la joue » après s’être rendue à leur stand.

Plus tard dans le spectacle, Khloe a rejoint Kim et Kris sur scène pour accepter le trophée du Reality Show de 2021, montrant tout son look sensuel dans toute sa splendeur.