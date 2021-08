Khloé Kardashian ferme un tweet en disant qu’elle n’a “aucune valeur personnelle”

Depuis que Khloé Kardashian et Tristan Thompson se sont séparés en raison de problèmes de confiance et de sentiments de trahison, il y a eu des rumeurs persistantes et des rapports selon lesquels ils sont de nouveau ensemble. Lequel, non ! Ils ne sont pas! Mais cela n’a pas empêché des internautes au hasard de peser sur leur relation, un utilisateur de Twitter partageant l’histoire de The Mirror sur la prétendue réconciliation de Khloé et Tristan et écrivant “À ce stade, @khloekardashian n’a aucune valeur. Quoi qu’il en soit …”

Khloé a manifestement été taguée dans cette réflexion (en gras) et a répondu en écrivant “Vous me dites que vous avez fait une évaluation de ma vie à cause d’un blog aléatoire? Je pense que cela en dit plus sur vous que sur moi. “

Tristan a également sauté en ligne pour apparemment répondre aux rumeurs peu de temps après le tweet de Khloé, affirmant que “Les commérages sont pires que les voleurs parce qu’ils tentent de voler la dignité, l’honneur, la crédibilité et la réputation d’une autre personne qui sont difficiles à restaurer.” Il est également allé de l’avant et a ajouté: “Alors, souvenez-vous de ceci: lorsque vos pieds glissent, vous pouvez rétablir votre équilibre. Lorsque votre langue glisse, vous ne pouvez pas récupérer vos mots. Agissez en conséquence.”

Pour info, une source vient également de dire à E! News que Khloé et Tristan “disaient aux gens qu’ils ne se remettaient pas ensemble, mais qu’ils traînaient assez souvent avec True”, ajoutant que Khloé “aura toujours des sentiments pour Tristan” et que “c’est difficile pour elle et elle souhaite que ce ne soit pas le cas”. pas les circonstances. “

Mais finalement ? Ce ne sont que des amis qui se concentrent sur la coparentalité de leur mignon enfant. “Elle veut qu’il soit avec lui et ils parlent tous les jours. Khloé lui a pardonné pour ce qu’il a fait et préfère simplement être en bons termes avec lui”, a expliqué la source, tandis qu’un autre a ajouté “Ils ont une saine relation de coparentalité où ils mettent leur fille d’abord.”

