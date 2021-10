Khloe Kardashian grésille en Red Hot Look pour SNLAfter-Party

Dame en rouge!

Célébrer Kim KardashianLes débuts de l’hébergement de Saturday Night Live le 9 octobre Khloe kardashian a pris d’assaut la ville de New York avec un moment de mode enflammé.

Après que le co-fondateur de Good American a fait une apparition surprise sur SNL avec maman Kris Jenner, la famille L’incroyable famille Kardashian est sortie avec style pour l’after-party de l’émission.

L’ancien E! les stars de la télé-réalité ont passé une soirée amusante à la discothèque privée Zero Bond avec Scott disque et d’autres célébrités, dont Amy Schumer, Baccalauréat Nation Tyler cameron—Qui ont tous les deux rejoint Kim dans un sketch étoilé.

Pour la sortie du soir, Khloe a grésillé dans une mini-robe rouge asymétrique flamboyante de LaQuan Smith qui épouse ses courbes.

Elle a stylé la pièce maîtresse avec un trench-coat de couleur pourpre assorti, un masque facial, une pochette et des escarpins en satin. Khloe et Scott ont lié les bras lorsqu’ils sont arrivés ensemble à l’after-party, le fondateur de Talentless portant une chemise noire à manches longues, un gilet matelassé assorti et un pantalon camouflage.