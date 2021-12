Khloe Kardashian jumelles avec True alors que Kendall Jenner devient glamour à la fête de Noël

Khloe Kardashian et Kendall Jenner ont tout fait pour leur fête de Noël (Photo: Instagram)

Khloe Kardashian a canalisé sa boule disco intérieure pour la fête annuelle du réveillon de Noël de sa famille et s’est assurée que sa fille True reçoive également le mémo.

La célèbre famille est connue pour organiser des fêtes somptueuses et a tendance à tout mettre en œuvre pour ses célébrations annuelles de vacances.

Cette année n’a pas été différente puisque la femme de 37 ans a enfilé une robe argentée en maille transparente pour l’occasion, complétée par des ornements de bijoux.

Sur Instagram, on pouvait la voir posant avec une coupe de champagne à la main, avec des lumières scintillantes en arrière-plan et des enfants courant partout.

« C’était la veille de Noël », a-t-elle simplement légendé le téléchargement.

Les fans vivaient pour les photos et ont inondé la section des commentaires de louanges.

Sœur Kylie Jenner était parmi ses plus grandes pom-pom girls, écrivant: « Ce corps !!!!!! »

« VOUS ÊTES ÉTONNANT KHLOE », a crié un autre.

Comme l’a insisté l’un d’eux : ‘D’accord tu es parfait !!!’

True a définitivement volé la vedette avec son adorable robe (Photo: Instagram)

Koko ne pouvait pas non plus oublier le look très similaire de True et a partagé des vidéos du tout-petit – qu’elle partage avec son petit ami Tristan Thompson – tournant dans une robe scintillante.

Est-ce normal d’être aussi jaloux d’une tenue ?

Kendall a également suinté toutes sortes de glamour festif pour le grand jour et a dévoilé sa robe noire dramatique sur sa propre page Instagram.

Postant des clichés alors qu’elle assistait aux festivités, tenant un verre de vin, elle a simplement écrit: « Joyeux Noël :). »

Bien que nous ne soyons pas tout à fait sur la liste des invités cette année, nous ne pouvons qu’imaginer les verres, les canapés et les surprises débordants que la bande réservait à ses invités.

Étant donné que Kris Jenner nous a récemment bénis avec un hymne de Noël dont nous ne savions pas que nous avions besoin, nous nous demandons si elle est montée sur scène pour une performance impromptue…

La maman a décidé d’entrer en studio pour sa propre interprétation de Jingle Bells afin de nous remonter le moral cette année, aux côtés de sa fille aînée Kourtney Kardashian et de son fiancé Travis Barker.

Plus : Showbiz



Ils ne nous ont pas donné le temps de nous préparer et ont simplement sorti leur banger à minuit plus tôt cette semaine – avec la couverture grimpant lentement dans les charts.

Annonçant la collaboration épique, Kourtney a ajouté sur son histoire Instagram: « Un peu de plaisir en studio avec l’emblématique reine légendaire @krisjenner me sur les cloches et @travisbarker à la batterie bien sûr. »

Pensez-vous qu’ils vont recréer Jam (Turn It Up) ensuite ?

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : La star d’EastEnders Charlie Brooks sur Janine et Mick : « Peut-il être celui qui la changera ? »



PLUS : La vente de Maya Vander de Sunset remercie les fans pour leur soutien dans la mise à jour émotionnelle après la mortinatalité « Cela a été difficile »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();