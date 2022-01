Khloé Kardashian « prend la route » dans le scandale Tristan Thompson

Khloé Kardashian « prend la grande route » après les excuses de Tristan Thompson sur Instagram – dans lesquelles il a admis avoir eu un enfant avec le mannequin de fitness Maralee Nichols.

Une source a déclaré, à la suite du mea culpa Instagram de Thompson : « Khloé a décidé de ne pas répondre publiquement, mais en privé, elle lui a fait savoir qu’elle appréciait le message. Elle prend la grande route, et même si elle ne se remettra jamais, jamais avec lui, Khloé veut vraiment que Tristan soit un bon père pour [their daughter] C’est vrai, et pour lui d’être une grande partie de la vie de leur fille.

La source a ajouté à propos de Kardashian : « C’est une maman formidable et elle veut que sa fille ait une bonne relation avec son père … Donc pour cette raison, Khloé ne va pas se battre avec Tristan ou le bloquer de la famille. »

Kardashian, 37 ans, n’a pas répondu publiquement aux excuses de la star de Sacramento Kings, dans lesquelles il a tenté de demander pardon pour l’avoir humiliée en imprégnant Nichols alors qu’il était en couple avec la star de télé-réalité.

Tristan Thompson s’est excusé sur Instagram auprès de Khloé après avoir admis qu’il avait eu un fils avec Maralee Nichols.Maralee Nichols/Instagram

Nichols a donné naissance à un petit garçon en décembre, et un test de paternité a par la suite prouvé que le joueur NBA était le père.

Thompson, 30 ans, a écrit via Instagram Stories le 3 janvier: « Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, à la fois en privé et en public. »

Il a ajouté : « Khloé, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas le chagrin et l’humiliation que je t’ai causé. Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des ans.

Khloé Kardashian n’a pas répondu publiquement au mea culpa de Tristan Thompson.RAAK/BACKGRID

Thompson a poursuivi en disant que ses actions « ne correspondaient certainement pas » à sa vision personnelle de Kardashian.

Kardashian a été aperçu lundi pour la première fois en public depuis que Thompson a admis avoir engendré un enfant avec Nichols. Elle a été vue en train de récupérer leur fille True, 3 ans, à un cours de danse à Los Angeles. La star de télé-réalité était vêtue de noir et a essayé de se couvrir le visage après avoir repéré des photographes.

Page Six a annoncé en juin dernier que Khloé, 37 ans, s’était séparée de Thompson après que le mannequin Instagram Sydney Chase eut affirmé qu’elle avait couché avec lui alors qu’il sortait encore avec Khloé, ce qu’il a catégoriquement nié.

Bien que cette prétendue infidélité n’ait jamais été prouvée, il semblait que Khloé en avait déjà marre de Thompson – étant donné qu’il l’aurait déjà trompée avec son copain Kardashian Jordyn Woods.

Les représentants de Kardashian et Thompson ne nous ont pas immédiatement répondu.