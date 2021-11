Khloe kardashian est une bombe blonde !

Le samedi 13 novembre, l’ancien de L’incroyable famille Kardashian est sorti avec un style fabuleux pour célébrer un ami de la famille Simon Huck et Phil Riportellale mariage de. Pour marquer l’occasion spéciale, le co-fondateur de Good American suintait de glamour dans une robe bustier noire Oscar de la Renta.

Le design simple mais frappant épouse les courbes de Khloe avec sa silhouette structurée et présente un détail de rose dans le dos. La star de la télé-réalité a lié son look avec des gants noirs à manches longues et des boucles d’oreilles en or de Lorraine Schwartz.

« Un peu de glamour pour Simon et Phil », Khloe a légendé son Twitter le dimanche 14 novembre, à côté d’images qui ont capturé sa robe de déclaration. « ?

Selon le coiffeur du magnat de la mode, Andrew Fitzsimons, elle a canalisé « le glamour des années 60 » pour le mariage du couple. Elle a commenté sa publication Instagram, « Vous, je [sic] fait un travail si superbe que je n’ai même pas de mots! Je veux dire, comment m’as-tu fait ressembler à une telle dame ? Je vous aime. «