Khloé Kardashian publie une photo inédite sur Instagram

Khloé Kardashian montre une photo sur Instagram sans filtre

. – Khloé Kardashian a commenté une photo intacte d’elle que son équipe s’est apparemment chargée de retirer d’Internet.

Mercredi, la star de «Keeping up with the Kardashians» a utilisé son compte Instagram vérifié pour publier des vidéos et une photo d’elle-même avec une déclaration qui commençait: «Hé les gars, c’est moi et mon corps sans retouche et sans filtres.».

« La photo publiée cette semaine était magnifique », indique le communiqué. «Mais en tant que personne qui a lutté avec son image corporelle toute sa vie, quand quelqu’un prend une photo de vous qui n’est pas flatteuse sous un mauvais éclairage ou qui ne capture pas votre corps comme c’est le cas après avoir travaillé très dur pour arriver à ce point, et puis partagez-le avec le monde, vous devriez avoir le droit de demander qu’il ne soit pas partagé, peu importe qui vous êtes.

LIRE: Kim Kardashian West est officiellement un milliardaire, selon Forbes

Kardashian a écrit que « la pression, le ridicule et les critiques constants tout au long de ma vie pour être parfait et répondre aux normes des autres sur la façon dont je devrais ressembler a été trop difficile à supporter ».

Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que son équipe tentait de faire retirer la photo occasionnelle, qui montrait Kardashian en bikini au bord de la piscine, en faisant valoir une violation du droit d’auteur.

« La photo couleur éditée de Khloé a été prise lors d’une réunion de famille privée et publiée sur les réseaux sociaux sans autorisation par erreur par un assistant », a déclaré Tracy Romulus, directrice du marketing de KKW Brands, dans un communiqué à Page Six.

LIRE: La chirurgie plastique inspirée des filtres et des applications de retouche photo ne va pas disparaître

Mercredi, la star de télé-réalité et femme d’affaires qui fait partie du célèbre clan Kardashian-Jenner a parlé dans sa déclaration publiée d’être étiquetée «la grosse sœur» et «la sœur laide» sur les réseaux sociaux.

«On ne s’habitue jamais à être jugé, examiné et dit à quel point vous êtes peu attrayant, mais je vous dirai que si vous entendez quelque chose d’assez, vous commencerez à le croire», disait-elle. « C’est ainsi que j’ai été conditionné à ressentir, que je ne suis pas assez belle juste pour être moi. »

Elle a dit qu’elle continuerait à utiliser les filtres et la retouche photo « sans aucune excuse », tout comme elle applique du maquillage et des manucures pour « me présenter au monde comme je veux être vue ».

« Mon corps, mon image et comment je décide de regarder et ce que je veux partager est mon choix », a écrit Kardashian. « Il n’appartient plus à personne de décider ou de juger ce qui est acceptable. »