Khloe Kardashian réagit aux gens qui qualifient sa fille de « grande »

Khloé Kardashian fait tout ce qu’elle peut pour que sa fille de 3 ans, True Thompson, ait une grande estime de soi. Dans une récente interview avec Health Magazine, Kardashian explique comment ses propres problèmes d’image corporelle l’ont inspirée à devenir parent de Thompson. Kardashian a été ouverte sur ses problèmes de poids et d’apparence et a constamment été comparée à ses sœurs.

« En ce qui concerne la nourriture, j’ai eu tellement de problèmes. Cela ne venait pas d’une seule personne, je suppose juste de la société ou de la façon dont les gens critiquaient mon corps », a déclaré Kardashian. « Donc, je ne joue pas quand il s’agit de True. Elle est très grande. Les gens diront toujours: » Elle est si grande. » Et je dirai, ‘Oh, elle est si grande.’ J’essaie de les rendre plus descriptifs. Je sais ce qu’un adulte veut dire quand il dit ça, mais je ne veux pas qu’elle interprète mal ça. »

Heureusement, Kardashian dit que Thompson est « vraiment coriace », qualifiant la personnalité de sa fille de « bonne chose ». « Si c’est ce qu’elle est, je n’essaie pas de faire en sorte qu’elle ne soit pas comme ça. Mais parfois, je remarquerai qu’elle peut se heurter à quelque chose. Je dirai : ‘Est-ce que ça va, Tu-Tu ?’ Et elle dira oui et en quelque sorte l’effacera », a déclaré Kardashian. « J’essaie de toujours lui dire que ce n’est pas grave si elle pleure ou si quelque chose ne va pas. »

Lors de la réunion spéciale de L’incroyable famille Kardashian, Kardashian a expliqué à quel point le fait d’être aux yeux du public avait modifié sa vision d’elle-même. « Assez intéressant, j’étais tellement confiante et en sécurité avant le spectacle », a-t-elle déclaré à Andy Cohen. « Je suis devenu peu sûr de moi parce que tout le monde me disait… Nous avons fait tellement de séances photo où ils recevaient des portants et des portants de vêtements et tellement de stylistes différents m’ont dit qu’on m’a donné environ deux ou trois vêtements mais pas à inquiète parce que je serais de toute façon en arrière-plan.

Kardashian partage sa fille avec le joueur des Celtics Tristan Thompson. Les deux se répètent depuis les multiples scandales de tricherie de Tristan. Lors de la réunion spéciale finale de L’incroyable famille Kardashian, Kardashian a expliqué comment Thompson l’avait reconquise après l’avoir blessée publiquement. Les deux se seraient séparés depuis lors. Pourtant, Kardashian prévoyait un autre bébé avec Thompson pendant la dernière saison de la série. Le couple de l’époque a envisagé la maternité de substitution comme option.