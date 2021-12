Khloe Kardashian réagit en affirmant qu’elle avait publiquement ombragé Halle Berry aux People’s Choice Awards

Khloé Kardashian met fin aux allégations selon lesquelles elle faisait de l’ombre à Halle Berry alors que l’actrice oscarisée a accepté le prix People’s Icon aux People’s Choice Awards 2021 mardi soir. Kardashian, qui a accepté le prix de la meilleure émission de télé-réalité aux côtés de sa sœur Kim Kardashian et de sa mère Kris Jenner, a fait sa première apparition publique mardi après avoir appris que son ex Tristan Thompson aurait eu un bébé avec une autre femme alors qu’il sortait avec elle.

Ainsi, lorsqu’un utilisateur de Twitter a écrit après les récompenses que Kardashian avait un « sorte d’air ‘Je m’en fiche' » lorsque Berry acceptait son prix, la star de L’incroyable famille Kardashian s’est assurée de corriger le record. « C’est décevant que mon visage ait donné cette expression. Halle Berry est une telle force », a répondu le co-fondateur de Good American. « Absolument magnifique et au-delà de talent. »

Elle a poursuivi dans ce qui semble être une référence au drame avec Thompson: « Tbh, je suis à peine dans mon propre corps en ce moment. S’il vous plaît, ne lisez rien. Ne me déchirez pas non plus parce que vous avez supposé quelque chose. » Un autre fan a ensuite répondu à la réponse de Kardashian en écrivant : « Je t’aime Khloé, désolé que tu aies dû lire des tweets aussi méchants, j’espère que tu as passé une merveilleuse soirée, félicitations pour avoir gagné ce soir. » La star de télé-réalité a répondu à cette personne : « Je t’aime, merci d’avoir toujours été si gentil. Je vais me déconnecter de Twitter sur une note positive. C’est ton doux et authentique tweet muah. »

Le joueur des Sacramento Kings est actuellement poursuivi pour pension alimentaire par Maralee Nichols, qui prétend qu’il est le père de son nouveau-né après qu’ils se soient mariés en mars – alors qu’il sortait encore avec Kardashian. Thompson a reconnu dans les dossiers judiciaires obtenus par TMZ qu’il avait eu des relations sexuelles avec Nichols à plusieurs reprises, et l’entraîneur personnel a présenté une série de messages texte présumés de Thompson qui, selon elle, lui ont été envoyés après que son avocat a exhorté le tribunal à le faire déposer pour une déposition. en août.

« Mes sentiments n’ont pas du tout changé. [I] ne sera pas du tout impliqué. Au fait, si vous pensez qu’avoir ce bébé va vous rapporter de l’argent. C’est complètement faux », aurait écrit l’athlète. « Vous savez que je prends ma retraite après cette saison. Donc, en termes de soutien, ce sera tout ce qui est requis mensuellement pour une personne au chômage. Tout ce que vous aurez, c’est un bébé avec un père qui n’a aucune implication avec l’enfant et quelques centaines de dollars de pension alimentaire par mois. avec l’ex Jordan Craig.