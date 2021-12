Khloe Kardashian reçoit des fleurs de Scott Disick au milieu des rapports sur les bébés de Tristan Thompson

Khloe Kardashian est peut-être au milieu d’un drame grâce à son ex Tristan Thompson, mais elle peut toujours compter sur sa famille pour la récupérer. Comme l’a rapporté Us Weekly, Scott Disick a envoyé à Kardashian un bouquet de fleurs alors qu’elle traverse cette période difficile. Disick était déjà sorti avec la sœur aînée de Kardashian, Kourtney Kardashian. Disick et Kourtney, qui a déménagé avec son fiancé Travis Barker, partagent trois enfants ensemble – Mason, Penelope et Reign.

Dimanche, Kardashian a profité de son histoire Instagram pour présenter le cadeau que Disick lui a envoyé. Elle a posté une photo en gros plan d’un bouquet lumineux de fleurs roses. A côté de l’image, elle a écrit : « Je t’aime @letthlordbewithyou [Disick], merci. » Le message de la star de télé-réalité est arrivé quelques jours seulement après qu’il a été rapporté que Thompson était impliquée dans une poursuite en paternité avec l’entraîneur personnel Maralee Nichols, qui prétend que le basketteur est le père de son fils.

Nichols, qui a donné naissance à un fils jeudi, a affirmé qu’elle était tombée enceinte de l’enfant de Thompson alors qu’il sortait encore avec Kardashian. L’entraîneur personnel, qui vient du Texas mais a récemment déménagé en Californie, a affirmé qu’elle était intime avec Thompson à plusieurs reprises. Elle poursuit maintenant l’athlète pour une pension alimentaire pour enfants. Nichols a partagé divers documents associés à l’affaire, y compris une chaîne de texte présumée entre elle et Thompson dans laquelle il lui a offert de l’argent pour garder le silence sur l’affaire.

Sur la base d’un rapport de TMZ, qui a obtenu la chaîne de texte en question, Thompson aurait offert 75 000 $ à Nichols pour se taire et a écrit qu’il ne voulait pas faire partie de la vie de l’enfant. Il aurait écrit qu’il ne serait « pas du tout impliqué ». Son message présumé disait: « Si vous pensez qu’avoir ce bébé va vous rapporter de l’argent, c’est complètement faux. Vous savez que je prends ma retraite après cette saison. Donc, en termes de soutien, ce sera tout ce qui est requis mensuellement pour quelqu’un qui est au chômage… alors vous feriez mieux de prendre ces 75 000 $ que j’offre parce que vous n’obtiendrez rien de comparable avec avoir un enfant avec un père qui est au chômage. »

Thompson et Kardashian ont de nouveau rompu l’été dernier. En juin, il a été signalé que le couple, qui partageait True, sa fille de trois ans, s’était séparé et qu’ils coparentaient leur enfant. Leur séparation est survenue peu de temps après qu’une femme du nom de Sydney Chase a affirmé qu’elle avait rencontré le basketteur.