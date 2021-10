Khloé Kardashian révèle qu’elle a le Covid-19 et sa fille True aussi

« Je voulais vous faire savoir que Vrai et j’ai été testé positif au Covid-19. J’ai dû annuler plusieurs engagements et j’en suis désolé. Heureusement que j’ai été vacciné donc tout ira bien », a-t-il publié Kardashian dans son récit de l’oiseau bleu et lui a répondu dans ses Insta Stories.

La soeur de Kim, 37 ans, est isolé à côté de sa fille Vrai, de trois ans, ceci jusqu’à ce qu’ils recouvrent la santé et donnent négatif au test : « Nous serons ici en quarantaine et en suivant les normes » ; De plus, il a fait à ses partisans une demande sincère : « Tout le monde reste en sécurité. »

Salut les gars, je voulais vous faire savoir True et j’ai été testé positif pour Covid. J’ai dû annuler plusieurs engagements et je suis désolé de ne pas pouvoir y arriver. Heureusement que j’ai été vacciné donc tout ira bien. Nous serons ici en quarantaine et en suivant les directives en vigueur. – Khloé (@khloekardashian) 29 octobre 2021

Khloé n’a pas révélé comment elle et Vrai ils ont été infectés, mais il montre une attitude très positive envers la maladie. Ce n’est malheureusement pas la première fois Kardashian lutte contre le coronavirus, avait déjà été infecté en mars de l’année dernière, comme il l’a évoqué dans une interview avec Ellen Degeneres.

A cette époque la situation était très difficile car il devait se séparer de sa fille Vrai pour éviter tout risque de contagion possible. Pour que la fille ne veuille pas être avec elle, elle prétendit qu’elle quittait la maison, alors qu’en réalité elle était enfermée ; « J’ai été mis en quarantaine dans ma chambre pendant 16 jours. »