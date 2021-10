Khloe Kardashian révèle qu’elle et sa fille ont été testées positives au COVID-19

Khloe Kardashian a révélé qu’elle et sa fille True ont été testées positives pour COVID-19. La personnalité de la télévision de 37 ans a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’elle avait dû « annuler plusieurs engagements » en raison de son test COVID positif. Elle a également révélé qu’elle était complètement vaccinée.

« Salut les gars, je voulais vous faire savoir True et j’ai été testé positif pour Covid », a écrit Kardashian sur Twitter. « J’ai dû annuler plusieurs engagements et je suis désolé de ne pas pouvoir y arriver. Heureusement, j’ai été vacciné, donc tout ira bien. Nous serons ici en quarantaine et en suivant les directives en vigueur. » Ce n’est pas la première fois que Kardashian fait face à COVID-19. En mars 2020, il a été révélé sur Keeping up the Kardashians que Khloe avait été testée positive pour le virus.

« Nous attendons juste avec impatience les résultats pour Khloé pour voir si elle l’a ou non », a déclaré Kim Kardashian dans un confessionnal de l’épisode, par PEOPLE. « Je veux dire, mon instinct dit qu’elle le fait juste parce qu’elle est si malade et cela me fait vraiment peur pour elle, parce que je peux dire qu’elle a maintenant peur et qu’elle est vraiment nerveuse à ce sujet. »

Khloe a parlé de sa première bataille avec COVID avec Ellen DeGeneres en octobre dernier. « C’était incroyablement effrayant », a déclaré Kardashian, selon PEOPLE. « Je veux dire, c’est toujours effrayant, mais surtout à l’époque où le monde entier s’arrêtait et que nous n’avions vraiment aucune information ou les informations que nous avions changées chaque jour. »

Elle a poursuivi: « J’ai juste été mise en quarantaine dans ma chambre pendant 16 jours environ. Nous avons dû attendre que j’aie des résultats de test négatifs pour que je parte, et c’était la partie la plus difficile. Je veux dire, je me fiche de la beauté d’un l’endroit que vous avez, être éloigné de votre enfant pendant si longtemps, parce que je ne pouvais pas être avec ma fille, c’était la chose la plus déchirante. »

Le test COVID-19 positif de Khloe Kardashian survient cinq mois après que Kim Kardashian a révélé qu’elle était malade du virus alors qu’elle passait son examen de baby-bar pour la deuxième fois. Et à l’époque, Kim a révélé qu’elle avait peut-être contracté le virus de son fils Saint qui est tombé malade du COVID-19 après qu’un autre enfant de son école eut été testé positif.