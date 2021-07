Khloe Kardashian suit une “thérapie” avec une séance d’entraînement au gymnase après le drame de Tristan Thompson

Maintenant que Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont à nouveau rompu, Kardashian va au gymnase pour une thérapie. La star de L’incroyable famille Kardashian s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager avec ses fans qu’elle ne s’entraîne pas normalement le dimanche, mais comme elle a raté une journée la semaine précédente, elle a voulu se rattraper. Sans oublier que c’est un moyen pour elle de « reprendre la tête ». Il a été annoncé à la fin du mois de juin que la paire de temps en temps avait encore une fois arrêté de fumer, et alors que Kardashian entre dans un espace de tête plus sain, Thompson a déjà été surprise à traîner avec d’autres femmes.

“Normalement, je ne m’entraîne pas le dimanche, mais j’ai raté des jours la semaine dernière à cause d’une semaine de travail si chargée, et j’utilise mes séances d’entraînement comme une forme de thérapie pour moi et elles m’aident simplement à me remettre en forme”, a-t-elle déclaré. publié selon InTouch Weekly. “Donc, je suis excité. J’ai l’impression que j’ai besoin de me remettre la tête bien, tout de suite.” Alors que la femme de 37 ans était occupée à améliorer son esprit, elle ne le faisait pas seule. Sa grande sœur Kim Kardashian était également à ses côtés. “J’adore une bonne séance d’entraînement de sœur”, a-t-elle écrit. “Kourt, tu me manques. J’aurais aimé que tu te rejoignes.”

Ce n’est un secret pour personne, Kardashian a traversé des eaux agitées ces dernières années avec sa relation avec le joueur de la NBA. Quelques jours seulement avant de donner naissance à leur fille, True, Thompson a fait la une des journaux pour avoir trompé la mère d’un enfant. Une fois qu’ils se sont réconciliés et qu’ils ont réussi à le faire fonctionner à nouveau en famille, il l’a de nouveau sortie, mais cette fois avec un ami de longue date de la famille, Jordyn Woods, qui était le meilleur ami de Kylie Jenner. C’est à ce moment-là que les fans étaient sûrs qu’elle écarterait le joueur de 30 ans, mais elle l’a quand même repris. Maintenant qu’ils sont à nouveau terminés, les fans sont sur les bords de leurs sièges et se demandent s’ils essaieront de le faire fonctionner une autre fois.

Récemment, l’ex-mari de Kardashian, Lamar Odom, est revenu sur la photo lorsqu’il a été surpris en train de commenter la photo de Kardashian. Laissant un commentaire effronté et coquette, qui a suscité un peu de va-et-vient entre Odom et Thompson. Plus tôt ce mois-ci, Kardashian a posté une photo plutôt sensuelle d’elle-même et Odom a écrit « bombasse » dans la section des commentaires, mais Thompson avait des idées. “Dieu vous a ramené la première fois. Jouez si vous voulez, des résultats différents”, a répondu le joueur des Celtics.